Vymyká sa inflácia spod kontroly?

O 14:30 budú zverejnené najdôležitejšie makroekonomické dáta tohto týždňa – májová inflácia CPI v Spojených štátoch. Po šoku vyvolanom piatkovou správou NFP investori horúčkovito hľadajú akékoľvek argumenty, ktoré by naznačovali, že sprísnenie menovej politiky napokon nebude potrebné. Kľúčový by mohol byť pokles alebo stabilizácia cenových tlakov, no takémuto scenáru zatiaľ nasvedčuje len veľmi málo.
Ocenenie amerických úrokových sadzieb na základe futures aktuálne započítava zvýšenie sadzieb v 4. štvrťroku tohto roka. Toto jastrabie precenenie podporujú nielen známky stabilizácie na trhu práce a signály dynamicky rastúcich cenových tlakov, ale aj slabnúca vyhliadka na dohodu medzi USA a Iránom.
Graf 1: Trhom implikované ocenenie sadzieb FOMC (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 12.05.2026
Celková inflácia vzrástla na 3,8 %, čo bola najvyššia úroveň od mája 2023.
Jadrová inflácia tiež prekvapila smerom nahor. Medziročne vzrástla o 2,8 % a medzimesačne o 0,4 %.
Najväčšie obavy vtedy vyvolalo vyššie momentum inflácie v jadrových službách (3,3 %), čo je ukazovateľ, ktorý spoľahlivo odráža hlboko zakorenené cenové tlaky.
Dnes budeme možno trochu nečakane pozorne sledovať vysoko volatilné ceny potravín (3,8 % v apríli) a energií (17,9 % v apríli). Ak opäť vykážu vysoké hodnoty, mohli by ukotviť inflačné očakávania na zvýšených úrovniach. To by sa následne mohlo premietnuť do vyššieho rastu miezd a spotreby a vytvoriť takzvané sekundárne efekty.
Graf 2: Sektorový príspevok k zmene medziročnej dynamiky inflácie v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Priemerný spotrebiteľ skutočne nevníma inflačný tlak v jadrovom vyjadrení, ale v nominálnych hodnotách, s neprimerane veľkým dôrazom na ceny palív a potravín. Rast celkového ukazovateľa sám osebe nebude argumentom pre zvýšenie sadzieb, pretože je do veľkej miery považovaný za prechodný. V tomto ohľade je oveľa dôležitejší jadrový ukazovateľ. Mohol by však zvýšiť inflačné očakávania, čo by pre Výbor predstavovalo veľmi významnú informáciu. To by mohlo v budúcnosti viesť k vyššiemu rastu miezd a spotreby a vytvoriť takzvané sekundárne efekty.
Graf 3: Inflácia CPI a PCE v USA (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Pred zverejnením údaja dolár voči euru veľmi mierne oslabuje, a to o 0,1 % počas dňa a o 0,2 % v porovnaní s pondelkovým otvorením. Okrem špekulácií týkajúcich sa májovej úrovne inflácie sa pozornosť sústreďuje na správy z Blízkeho východu a zajtrajšie rozhodnutie ECB, kde centrálna banka s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši úrokové sadzby prvýkrát od roku 2023.
Graf 4: EURUSD (18.06–10.06)
Zdroj: xStation, 10.06.2026
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