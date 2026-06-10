BREAKING: Inflácia CPI v USA v súlade s očakávaniami

Spotrebiteľská inflácia (CPI) – USA
- Inflácia CPI (m/m): 0,5 %; očakávanie: 0,5 %; predchádzajúce: 0,6 %
- Jadrová inflácia CPI (m/m): 0,3 %; očakávanie: 0,3 %; predchádzajúce: 0,4 %
- Inflácia CPI (y/y): 4,2 %; očakávanie: 4,2 %; predchádzajúce: 3,8 %
- Jadrová inflácia CPI (y/y): 2,9 %; očakávanie: 2,9 %; predchádzajúce: 2,8 %
Prečo sú tieto dáta dôležité?
Spotrebiteľská inflácia (CPI) je najdôležitejší ukazovateľ merajúci tempo rastu cien tovarov a služieb z pohľadu spotrebiteľa. Ukazuje, ako sa menia životné náklady domácností, a slúži ako kľúčový referenčný bod pre menovú politiku amerického Fedu.
Vyšší než očakávaný údaj CPI naznačuje pretrvávajúci inflačný tlak v ekonomike. To môže zvýšiť pravdepodobnosť, že úrokové sadzby zostanú vyššie dlhší čas, prípadne že dôjde k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky. Slabšie dáta môžu naopak podporiť očakávania znižovania úrokových sadzieb a holubičí postoj Fedu.
Obzvlášť dôležitá je jadrová inflácia CPI, ktorá nezahŕňa najvolatilnejšie zložky, ako sú potraviny a energie. Poskytuje tak jasnejší obraz dlhodobých inflačných trendov a centrálna banka ju pozorne sleduje.
Správa o CPI má výrazný dopad na finančné trhy. Vyššia inflácia zvyčajne podporuje americký dolár a tlačí výnosy štátnych dlhopisov USA vyššie, pretože investori očakávajú reštriktívnejšiu politiku Fedu. Nižšia než očakávaná inflácia môže naopak oslabiť dolár, podporiť akciové trhy a zvýšiť očakávania budúceho znižovania sadzieb.
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