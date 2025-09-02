Ekonomický kalendár: Inflácia v eurozóne, ISM vo výrobe v USA (02.09.2025)

September sa neočakávane začal návratom obchodných otázok a rozruchu okolo rozhodnutia federálneho odvolacieho súdu, ktorý potvrdil pôvodné rozhodnutie, že vzájomné clá Donalda Trumpa sú nezákonné. Prípad bude postúpený Najvyššiemu súdu. Hoci pozastavenie ciel by pre vývozcov znamenalo potenciálne úspory, samotný návrat neistoty môže spomaliť niektoré obchodné aktivity, keďže spoločnosti pred realizáciou veľkých projektov čakajú na vyjasnenie.
V utorok však budú o pozornosť investorov súperiť kľúčové makroekonomické správy, dôležité najmä pre volatilitu amerických a európskych indexov, ako aj EURUSD. V Európe očakávame údaje o inflácii v eurozóne, ktoré by mali posilniť rozhodnutie ECB zastaviť ďalšie uvoľňovanie.
V USA budú zverejnené správy ISM a PMI z výrobného sektora, pričom dôležitú úlohu pri udávaní tónu pred nadchádzajúcimi údajmi z trhu práce zohrá subindex zamestnanosti. Volatilitu na trhu s ropou môže ovplyvniť aj dnešný Trumpov prejav, ak sa bude zaoberať Ukrajinou alebo sankciami voči odberateľom ruskej ropy.
Ekonomický kalendár na dnes:
09:00, Španielsko – Údaje z trhu práce za august:
- Zmena miery nezamestnanosti v Španielsku: prognóza 14.2K; predchádzajúca -1.4K
11:00, Eurozóna – Údaje o inflácii za august:
- HICP bez energií a potravín: predchádzajúce -0,1 % m/m
- HICP bez energií a potravín: predchádzajúci 2,4 % r/r
- CPI: predchádzajúci 0,0 % m/m
- CPI: prognóza 2,1 % r/r; predchádzajúca 2,0 % r/r
- Jadrový CPI: predchádzajúci -0,2 % m/m
- Jadrový CPI: prognóza 2,2 % r/r; predchádzajúca 2,3 % r/r
15:45, Spojené štáty – Správa o PMI za august:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 53,3; predchádzajúca 49,8
16:00, Spojené štáty – Údaje ISM za august:
- ISM index vo výrobnom sektore: prognóza 65,1; predchádzajúca 64,8
- Index ISM vo výrobnom sektore: prognóza 49,0; predchádzajúca 48,0
- Index nových objednávok ISM vo výrobe: predchádzajúca hodnota 47,1
- Index zamestnanosti vo výrobnom sektore ISM: predchádzajúca hodnota 43,4
16:00, Spojené štáty – Údaje o inflácii za júl:
- Stavebné výdavky: prognóza -0,1 % m/m; predchádzajúca -0,4 % m/m
16:00, Spojené štáty – Celkový predaj vozidiel za august:
- Predchádzajúce 16,40 mil.
19:00, Spojené štáty – Údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow model (3. štvrťrok): prognóza 3,5 %; predchádzajúca 3,5 %
19:00, Spojené štáty – Aukcia 52-mesačných pokladničných poukážok:
- Predchádzajúca 3,760 %.
20:00, Spojené štáty – Prejav prezidenta Donalda Trumpa
