Krypto novinky: Bitcoin a Ethereum opäť rastú 📈

- Bitcoin prerazil nad odpor EMA200
- Kryptomeny znovu naberajú na sile vďaka optimizmu na Wall Street
- Bitcoin prerazil nad odpor EMA200
- Kryptomeny znovu naberajú na sile vďaka optimizmu na Wall Street
Nedávne poklesy na Wall Street a obnovené obavy z obchodnej vojny s Čínou spustili prudký výpredaj Bitcoinu. Od 10. augusta klesla celková trhová kapitalizácia kryptomien o viac než 600 miliárd USD.
Táto rozsiahla redukcia pákových pozícií môže pôsobiť ako „reset“ vnútornej štruktúry trhu.
- Bitcoin však vstúpil do nového týždňa silným rastom, keď sa odrazil naspäť k úrovni takmer 111 000 USD, podporený globálnym optimizmom naprieč akciami a rizikovými aktívami.
- Ethereum takisto zmazáva straty a prelomilo kľúčovú hranicu odporu na 4 000 USD.
- Odlišný profil volatility a absencia systémových kupcov — ako sú centrálne banky na zlatom trhu — znamenajú, že BTC zatiaľ tento rok zaostáva za zlatom.
Ak by Bitcoin uzavrel október na súčasnej úrovni, bol by to jeho najslabší október za posledných osem rokov, čo poukazuje na narušenie sezónnosti. Napriek najhoršiemu týždňu od marca, obnovený nákupný záujem vytlačil cenu späť nad 110 000 USD.
Trh s derivátmi a reset pákového efektu
Poměr put/call na burze Deribit vzrástol na 1,33, čo naznačuje pretrvávajúci dopyt po zaisťovacích stratégiách a opatrnosť investorov.
- Po nedávnej panike na kryptotrhu došlo k likvidácii veľkého množstva pákových Bitcoin pozícií, čo spôsobilo prudký pokles ceny.
- BTC klesol až pod 200-dňový EMA – po prvýkrát od apríla 2025.
- Na jar aj v lete Bitcoin túto technickú úroveň krátko prerazil, čo podporuje hypotézu „otvoreného vývoja“ trendu.
- Tentoraz však bol počiatočný výpredaj citeľne prudší ako v minulosti.
Kým trh nenadobudne istotu o udržateľnosti rastu na Wall Street a v obchodných vzťahoch USA–Čína, môže mať Bitcoin problém získať späť pozíciu lídra medzi rizikovými aktívami.
Na druhej strane, BTC sa rýchlo vrátil nad 200-dňový EMA a aktuálne sa obchoduje približne o 7 % vyššie od lokálnych miním.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
ETF toky a inštitucionálne držby
V posledných týždňoch sa prílev kapitálu do ETF fondov zameraných na Bitcoin a Ethereum spomalil, no zdá sa, že ide len o korekciu po predchádzajúcom silnom náraste.
V oboch prípadoch zostáva čistá bilancia ETF aktivity pozitívna, čo aj naďalej podporuje cenové fundamenty.
iShares Bitcoin Trust (IBIT) od spoločnosti BlackRock aktuálne drží viac než 800 000 BTC, čo predstavuje približne 4 % z konečnej ponuky Bitcoinu (údaje k štvrtku 16. októbra).
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Likvidita, peňažná zásoba a makro výhľad
Všetko naznačuje, že globálna peňažná zásoba M2 bude naďalej rásť. Teoreticky rast M2 znamená viac likvidity, čo by mohlo zvýšiť dopyt po Bitcoine. Dopad však závisí od toho, kam tieto nové peniaze smerujú.
Ak zostane dodatočná likvidita viazaná vo fiskálnych deficitoch alebo štátnych dlhopisoch, a nedostane sa do reálnej ekonomiky, samotný rast M2 nemusí byť dostatočným katalyzátorom pre rizikové aktíva – vrátane Bitcoinu.
Medzitým opäť stúpa Swissblock Bitcoin Liquidity Index, ktorý sleduje aktivitu na blockchaine, burzové toky a spotový dopyt – a signalizuje prostredie vhodné pre rast cien.
Zdroj: XTB Research,Macrobond
Zdroj: Swissblock Technologies
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Inflácia klesá, trhy rastú
Procter & Gamble: Po výsledkoch
Režim „Mad Max“ – Má Tesla problém?
Intel zaznamenáva obrat a návrat k ziskovosti
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.