IBM a Groq spájajú sily s cieľom revolučne zmeniť spracovanie AI

IBM nadviazala kľúčové partnerstvo so spoločnosťou Groq, ktorá sa špecializuje na ultra rýchle AI spracovanie inferencií, s cieľom zrýchliť nasadzovanie umelej inteligencie v podnikoch.
Vďaka pokročilým čipom GroqCloud fungujúcim v cloude IBM získajú klienti možnosť spracovávať AI úlohy až päťkrát rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie než pri tradičných riešeniach založených na GPU.
Táto inovatívna technológia zabezpečuje rýchly a stabilný výkon, čo je obzvlášť dôležité v regulovaných sektoroch, ako sú financie, zdravotníctvo a priemysel, kde je rýchlosť a presnosť nevyhnutná.
Zároveň sa technológia uplatňuje aj v menej regulovaných odvetviach, ako je maloobchod a ľudské zdroje, kde zefektívňuje procesy a zvyšuje produktivitu.
Partnerstvo zahŕňa aj integráciu riešení Groq s platformou IBM watsonx Orchestrate, čo umožní firmám flexibilne implementovať agentnú AI pri dodržaní najvyšších štandardov bezpečnosti a ochrany údajov.
Spojenie inovácií od Groq s rozsiahlymi skúsenosťami IBM umožňuje podnikom rýchlo prejsť z testovacích fáz k rozsiahlemu a efektívnemu využívaniu AI.
IBM ďalej urýchľuje svoj rozvoj v oblasti umelej inteligencie, pričom ponúka čoraz pokročilejšie a komplexnejšie riešenia.
Zároveň pokračuje vo vývoji kvantových technológií, ktoré zatiaľ doplňujú jej AI ponuku, no v nasledujúcich rokoch sa môžu stať hlavným zdrojom tržieb a rastu.
Dôležité je, že od začiatku tohto roka prináša IBM investorom veľmi atraktívne výnosy, pričom prekonáva hlavné akciové indexy ako S&P 500 a Nasdaq 100.
To odráža rastúcu dôveru trhu v stratégiu spoločnosti a jej postavenie ako lídra v oblasti technológií budúcnosti.
