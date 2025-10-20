NATGAS rastie o 12 % 🚨📈

- Futures na americký zemný plyn vzrástli o 11 % na 3,34 USD/mmBtu v dôsledku chladnejších predpovedí počasia, vysokých tokov LNG exportu, slabšej produkcie v oblasti Lower 48 a silnej vyhliadky na vykurovací dopyt, pričom rast podporilo aj agresívne zatváranie krátkych pozícií. Zásoby plynu v USA, ktoré sú o 4 % nad päťročným priemerom, pomáhajú zmierniť obavy o dodávky.
- Futures na americký zemný plyn vzrástli o 11 % na 3,34 USD/mmBtu v dôsledku chladnejších predpovedí počasia, vysokých tokov LNG exportu, slabšej produkcie v oblasti Lower 48 a silnej vyhliadky na vykurovací dopyt, pričom rast podporilo aj agresívne zatváranie krátkych pozícií. Zásoby plynu v USA, ktoré sú o 4 % nad päťročným priemerom, pomáhajú zmierniť obavy o dodávky.
Futures na americký zemný plyn (NATGAS) v pondelok posilnili o 11 %, pričom novembrový kontrakt vzrástol na 3,34 USD/mmBtu – najvyššia úroveň za takmer dva týždne a zároveň najväčší denný nárast od konca septembra. Za prudkým rastom stáli chladnejšie predpovede, ktoré výrazne zvýšili dopyt po vykurovaní – podľa LSEG sa 14-dňový výhľad vykurovacích stupňo-dní zvýšil zo 118 na 164. Analytici zároveň poukazujú na agresívne zatváranie krátkych pozícií po období špekulatívnych stávok, čo urýchlilo výstup z medvedích obchodov a podporilo rally.
Ďalším impulzom boli takmer rekordné toky LNG exportu – v októbri dosiahli 16,4 miliardy kubických stôp denne (bcfd), oproti 15,7 bcfd minulý mesiac, čo poukazuje na pretrvávajúci zahraničný dopyt. Produkcia v Lower 48 medzitým klesla na 106,6 bcfd. Napriek tomu, že zásoby plynu v USA sú približne o 4 % nad päťročným priemerom, pretrvávajúca slabá produkcia v kombinácii so silným exportom spôsobuje citlivosť trhu na výkyvy v ponuke. Referenčné ceny za posledný mesiac vzrástli o viac než 15 %, pričom rastúci trend odráža napätú bilanciu a pozitívne očakávania v súvislosti s počasím.
NATGAS prelomil 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (zlatá krivka na grafe nižšie), ktorý historicky predstavuje významnú úroveň v rámci dlhodobého trendu. Prerazenie tejto úrovne teoreticky znamená obrat predchádzajúceho klesajúceho trendu smerom nahor. Je však dôležité pripomenúť, že celkové zásoby plynu v USA zostávajú nad historickým priemerom.
Zdroj: xStation
