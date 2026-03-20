Ekonomický kalendár: Inflácia v Nemecku a Kanade v centre pozornosti

Dnes sa trhy zameriavajú predovšetkým na údaje z Nemecka a Kanady. Investori budú sledovať nemeckú infláciu výrobných cien, ako aj kľúčové ekonomické ukazovatele z Kanady, vrátane inflácie IPPI, maloobchodných tržieb a indexu cien nových domov. Výsledky týchto údajov môžu mať výrazný vplyv na náladu na trhoch a očakávania týkajúce sa menovej politiky.
Dnes v kalendári:
08:00 – Nemecko
- Inflácia PPI (m/m): skutočnosť -0,5 % (odhad 0,3 %; predchádzajúca hodnota -0,6 %)
- Inflácia PPI (y/y): skutočnosť -3,3 % (odhad -2,7 %; predchádzajúca hodnota -3 %)
09:00 – Poľsko
- Index prosperity BIEC (marec): predchádzajúci 95,6
09:30 – Poľsko
- Ekonomický sentiment (marec)
10:00 – Eurozóna
- Saldo bežného účtu n.s.a.: predchádzajúci 34,6 mld. EUR
- Saldo bežného účtu s.a.: odhad 17,2 mld. EUR; predchádzajúce 14,6 mld. EUR
10:00 – Taliansko
- Saldo zahraničného obchodu (január): odhad 5,6 mld. EUR; predchádzajúce 6,04 mld. EUR
11:00 – Eurozóna
- Saldo zahraničného obchodu n.s.a.: predchádzajúce 12,6 mld. EUR
- Saldo zahraničného obchodu s.a.: odhad 12,6 mld. EUR; predchádzajúce 11,6 mld. EUR
12:00 – Spojené kráľovstvo
- Index objednávok CBI (marec): odhad -29; predchádzajúce -28
13:30 – Kanada
- Inflácia IPPI (m/m): odhad 0,6 %; predchádzajúca 2,7 %
- Inflácia IPPI (r/r): predchádzajúca 5,4 %
- Tržby v maloobchode (m/m): odhad 1,4 %; predchádzajúca -0,4 %
- Tržby v maloobchode bez áut (m/m): odhad 1,2 %; predchádzajúca 0,1 %
- Index cien nových domov (m/m, február): odhad -0,3 %; predchádzajúci -0,4 %
18:00 – USA
- Počet aktívnych ropných vrtov (týždenný): predchádzajúci 412
18:30 – Nemecko
- Verejný prejav prezidenta Bundesbanky Joachima Nagela
