🌍 Ekonomický kalendár: Inflačný tlak v Nemecku a Kanade a balík údajov z Poľska

Geopolitická situácia na Blízkom východe zostáva hlavným rizikovým faktorom pre finančné trhy. Správy o náletoch USA na ciele v Iráne viedli k výraznému rastu cien ropy Brent nad úroveň 90 USD za barel. Súčasne výpredaj v americkom technologickom sektore prispieva k opatrnému sentimentu na začiatku európskej obchodnej relácie a k posilňovaniu amerického dolára.
Dnešný makroekonomický kalendár je bohatý na dôležité inflačné údaje a ukazovatele hospodárskej aktivity. Pozornosť investorov sa sústreďuje na údaje o inflácii producentov (PPI) z Nemecka a Poľska, ako aj na kľúčový odčítok spotrebiteľskej inflácie (CPI) z Kanady. Z Poľska príde navyše rozsiahly balík údajov o priemyselnej produkcii a trhu práce, čo prinesie zvýšenú volatilitu na PLN, CAD a európskych akciových indexoch.
Najdôležitejšie udalosti z ázijskej relácie
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Čínska ľudová banka ponechala úrokové sadzby LPR bez zmeny (3,00 % pre 1-ročnú sadzbu a 3,50 % pre 5-ročnú sadzbu), čo zodpovedalo trhovým očakávaniam.
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Obchodná bilancia Nového Zélandu za jún dosiahla úroveň 23 mil. NZD, výrazne pod výhľadom 250 mil. NZD.
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Obchodovanie v Japonsku bolo obmedzené z dôvodu štátneho sviatku (Deň oceánov).
Makroekonomický kalendár
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08:00 Nemecko – Inflacja producentov PPI m/m za jún. Konsenzus: 0,3 %. Predchádzajúci odčítok: -0,2 %.
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08:00 Nemecko – Inflacja producentov PPI r/r za jún. Konsenzus: 2,2 %. Predchádzajúci odčítok: 1,9 %.
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09:30 Poľsko – Ceny priemyselnej produkcie r/r za jún. Konsenzus: 2,4 %. Predchádzajúci odčítok: 1,6 %.
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09:30 Poľsko – Priemyselná produkcia r/r za jún. Konsenzus: 4,1 %. Predchádzajúci odčítok: 7,2 %.
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09:30 Poľsko – Stavebná produkcia r/r za jún. Konsenzus: 3,9 %. Predchádzajúci odčítok: 5,0 %.
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09:30 Poľsko – Priemerná mzda r/r za jún. Konsenzus: 5,8 %. Predchádzajúci odčítok: 5,6 %.
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09:30 Poľsko – Zamestnanosť v podnikovom sektore r/r za jún. Konsenzus: -0,9 %. Predchádzajúci odčítok: -0,9 %.
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14:30 Kanada – Inflácia CPI m/m za jún. Konsenzus: 1,0 %. Predchádzajúci odčítok: -0,2 %.
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14:30 Kanada – Inflácia CPI r/r za jún. Konsenzus: 3,2 %. Predchádzajúci odčítok: 2,9 %.
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16:00 USA – Index predstihových ukazovateľov Conference Board za jún. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúci odčítok: -0,1 %.
Kalendár výsledkov spoločností
- Ryanair Holdings – pred otvorením trhu
- Crown Holdings – po zatvorení trhu
- Steel Dynamics – po zatvorení trhu
- Zions Bancorporation – po zatvorení trhu
- W.R. Berkley – po zatvorení trhu
- Domino's Pizza – pred otvorením trhu
3 trhy, na ktoré sa oplatí zamerať
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USD/CAD – Zverejnenie júnovej inflácie CPI z Kanady poskytne priamy impulz pre oceňovanie kanadského dolára a očakávania ohľadom ďalších krokov Bank of Canada.
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EUR/PLN a WIG20 – Súhrnný balík údajov o produkcii, zamestnanosti, mzdách a inflácii PPI v Poľsku určí smer pre zlotý aj spoločnosti z varšavskej burzy.
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Ropa Brent (OIL) – Ďalšia eskalácia americko-iránskeho konfliktu priamo ovplyvňuje geopolitickú prémiu a zvýšenú volatilitu na trhu energetických komodít.
💴 Graf dňa: USDJPY – Dolár vyhráva ďalšie kolá, ale Tokio sa pripravuje na odpoveď
BREAKING: Nemecký PPI spomaľuje. Cenové tlaky v priemyselnom sektore ustupujú
🛢️ Ranné zhrnutie: Ropa sa vracia nad 90 USD, čínska AI ochladzuje technologický sektor
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (17.7.2026)
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