Naberie rast na Wall Street na sile? 🗽 Zhrnutie americkej výsledkovej sezóny

Podľa údajov spoločnosti FactSet výsledková sezóna za 2. štvrťrok potvrdzuje veľmi silnú fundamentálnu kondíciu najväčších amerických spoločností. Pozitívne prekvapenia sú rozšírené pri ziskoch aj tržbách, pričom rast EPS výrazne prekonal očakávania spred začiatku výsledkovej sezóny. Zároveň zostáva ocenenie indexu S&P 500 zvýšené, čo znamená, že jeho ďalší rast bude čoraz viac závisieť od schopnosti spoločností udržať silný rast ziskov. Silné fundamenty majú svoju cenu, súčasné ocenenie však v tejto fáze nepovažujeme za zvlášť náročné.
- Výsledky už zverejnilo 88 % spoločností z indexu S&P 500. Z nich 86 % prekonalo očakávania pri zisku na akciu (EPS), zatiaľ čo 76 % vykázalo tržby nad konsenzom. To ukazuje, že pozitívne prekvapenia nie sú iba výsledkom kontroly nákladov, ale sú viditeľné aj na strane tržieb.
- Rast ziskov spoločností z indexu S&P 500 za 2. štvrťrok aktuálne dosahuje 50,4 % medziročne. Ak sa toto tempo udrží až do konca výsledkovej sezóny, pôjde o najsilnejší rast ziskov od 2. štvrťroka 2021, keď dosiahol 91,6 %.
- Rozsah zlepšenia oproti skorším očakávaniam je mimoriadne výrazný. Ešte 30. júna trh očakával rast ziskov o 23,1 % medziročne, zatiaľ čo teraz dosahuje 50,4 % – teda viac než dvojnásobok pôvodného odhadu.
- Dôležité je, že zlepšenie je plošné. Všetkých 11 sektorov indexu S&P 500 teraz vykazuje vyššie zisky, než sa očakávalo na konci júna. Dôvodom sú pozitívne výsledkové prekvapenia a revízie odhadov EPS smerom nahor.
- Forwardové P/E indexu S&P 500 sa pohybuje okolo 20x, v porovnaní s päťročným priemerom 19,9x a desaťročným priemerom 19x. Trh teda nie je lacný, ale vzhľadom na súčasné tempo rastu ziskov má zvýšené ocenenie výrazne silnejšiu fundamentálnu podporu, než keby bol rast indexu ťahaný predovšetkým expanziou valuačných násobkov.
Rekord za rekordom – Amazon podporuje Wall Street
Firemné výsledky zostávajú silným fundamentálnym argumentom pre americký akciový trh, hoci časť pôsobivého rastu ziskov odráža mimoriadne silné výsledky najväčších spoločností. Počas jediného týždňa sa tempo rastu ziskov indexu S&P 500 zvýšilo z 38 % na 47,4 % medziročne, pričom osem sektorov už vykazuje dvojciferný rast ziskov. Dôležité je, že aj po vylúčení dvoch najväčších prispievateľov zostáva rast ziskov v rámci indexu veľmi silný.
- Zisky spoločností z indexu S&P 500 aktuálne rastú o 47,4 % medziročne, oproti 38 % pred iba jedným týždňom. Ak sa toto tempo udrží, pôjde o najsilnejší rast od 2. štvrťroka 2021.
- Po vylúčení spoločností Alphabet a Amazon by rast ziskov indexu S&P 500 klesol zo 47,4 % na 28,8 % medziročne. Aj tak by išlo o veľmi silný výsledok, ktorý by znamenal druhý štvrťrok po sebe s rastom ziskov nad 20 % a siedmy štvrťrok po sebe s dvojciferným rastom.
- Celkovo osem sektorov S&P 500 vykazuje dvojciferný rast ziskov. Na čele sú energetický sektor (+135,3 % medziročne), komunikačné služby (+109,8 %), sektor zbytného spotrebného tovaru (+90,7 %) a informačné technológie (+69,4 %).
- Amazon bol počas uplynulého týždňa hlavným prispievateľom k zlepšeniu agregátnych ziskov. Spoločnosť vykázala EPS vo výške 5,75 USD oproti očakávaným 1,82 USD a podieľala sa na 76 % nárastu agregátnych ziskov indexu S&P 500 počas tohto obdobia.
- Vysoký EPS Amazonu výrazne podporili ostatné príjmy pred zdanením vo výške 53,4 miliardy USD, súvisiace predovšetkým s investíciou do spoločnosti Anthropic. To znamená, že časť mimoriadneho rastu ziskov indexu priamo neodráža zlepšenie základnej prevádzkovej výkonnosti.
- Amazon je teraz druhým najväčším prispievateľom k rastu ziskov indexu S&P 500, hneď za spoločnosťou Alphabet. Aj výsledky Alphabetu boli výrazne podporené rastom ocenenia jeho kapitálových investícií.
Zdroj: FactSet
Úzka skupina spoločností ťahá priemer nahor
Spoločnosti z indexu S&P 500 s väčšou expozíciou voči zahraničným trhom si v tejto výsledkovej sezóne vedú výrazne lepšie než firmy zamerané prevažne na americký trh. Je to obzvlášť zaujímavé vzhľadom na relatívne silný americký dolár, ktorý by teoreticky mal znižovať hodnotu zahraničných tržieb a ziskov po ich prepočte na doláre. Údaje však ukazujú, že spoločnosti s vyššou medzinárodnou expozíciou naďalej vykazujú veľmi silný rast ziskov aj tržieb.
- Spoločnosti, ktoré generujú viac než 50 % svojich tržieb mimo USA, vykazujú medziročný rast ziskov o 74,7 %, zatiaľ čo pri spoločnostiach generujúcich väčšinu tržieb na domácom trhu dosahuje rast 35,5 %. Za celý index S&P 500 predstavuje 47,4 %.
- Podobnú prevahu možno pozorovať aj pri tržbách. Tržby spoločností s vyššou medzinárodnou expozíciou rastú medziročne o 20,5 %, v porovnaní s 12,0 % pri spoločnostiach zameraných na domáci trh a 14,1 % za celý index S&P 500.
- Silný americký dolár sa zatiaľ nepremietol do slabších agregátnych výsledkov globálne pôsobiacich amerických spoločností. To naznačuje, že rast ich podnikania je dostatočne silný na to, aby prevážil potenciálne negatívny menový efekt.
- Významnú časť tejto nadvýkonnosti však ťahajú najväčšie spoločnosti. Alphabet, Exxon Mobil a Chevron patria medzi päť najväčších prispievateľov k rastu ziskov aj tržieb v skupine spoločností s vyššou medzinárodnou expozíciou.
- Po vylúčení spoločností Alphabet, Exxon Mobil a Chevron by rast ziskov medzinárodne orientovaných spoločností klesol zo 74,7 % na 27,5 %, zatiaľ čo rast tržieb by spomalil z 20,5 % na 16,0 %.
- Údaje tak poukazujú na dva súbežné trendy. Globálne pôsobiace spoločnosti z indexu S&P 500 zostávajú fundamentálne silné, ich mimoriadna nadvýkonnosť v oblasti ziskov je však výrazne koncentrovaná do niekoľkých veľkých spoločností. Oveľa menší pokles rastu tržieb po ich vylúčení naznačuje, že sila tržieb je rozložená širšie než rast ziskov.
Graf US500 (D1)
Futures kontrakt na index S&P 500 sa obchoduje v blízkosti historických maxím, počas niekoľkých posledných seáns sa mu však nedarí preraziť nad úroveň 7 800 bodov. Index sa aktuálne nachádza približne 10 % nad 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200), zatiaľ čo dôležité nedávne cenové reakcie naznačujú potenciálny support v oblasti 7 250–7 350 bodov.
Zdroj: xStation5
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