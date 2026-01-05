Ekonomický kalendár: ISM výrobný report USA 📈

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne ľahký. Jedinou významnejšou publikáciou je ISM výrobný report z USA.
Podrobný kalendár na dnešný deň:
09:00, Španielsko – Údaje o zamestnanosti za december:
-
Zmena nezamestnanosti v Španielsku: očakávanie 5,7 tis.; predchádzajúca hodnota -18,8 tis.;
09:30, Švajčiarsko – PMI za december:
-
Výrobný PMI (procure.ch): očakávanie 49,9; predchádzajúca hodnota 49,7;
16:00, Spojené štáty – ISM dáta za december:
-
ISM výrobný PMI: očakávanie 48,3; predchádzajúca hodnota 48,2;
-
ISM zamestnanosť vo výrobe: predchádzajúca hodnota 44,0;
-
ISM nové objednávky vo výrobe: predchádzajúca hodnota 47,4;
-
ISM ceny vo výrobe: očakávanie 59,0; predchádzajúca hodnota 58,5;
Denné zhrnutie: Výnimočne nízky obchodný deficit USA; dolár zostáva silný 📌
Prieskum NY Fed: vyššie inflačné očakávania, ale aj vyššie očakávania rastu cien akcií 📄🔎
BREAKING: EURUSD reaguje na údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a nákladoch na prácu v USA 🗽
BREAKING: Inflácia PPI v eurozóne vyššia, než sa očakávalo, nezamestnanosť klesá
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.