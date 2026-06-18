Ekonomický kalendár – Jastrabia pauza Fed a kľúčové rozhodnutia SNB a BoE (18.06.2026)

Stredajšej seanse na finančných trhoch dominovalo rozhodnutie amerického Fed. FOMC ponechal úrokové sadzby bez zmeny v pásme 3,50–3,75 %. Aktualizovaný dot plot však vyznel jastrabie a naznačil možné zvýšenie sadzieb v roku 2026. Zároveň iba polovica členov Fed vidí priestor na zníženie sadzieb a samotný Powell sa pokúsil zmierniť význam dot plotu, keď oznámil pripravované zmeny v prognózach.
Výsledkom bol prudký rast výnosov amerických štátnych dlhopisov a návrat dolárového indexu DXY nad hranicu 100 bodov. Na geopolitickej fronte investori pozorne sledujú podpis memoranda americkej vlády týkajúceho sa vzťahov na Blízkom východe, čo stabilizuje sentiment. Americké akciové trhy však po jastrabom tóne Fed uzavreli nižšie. Dnešná seansa prinesie výraznú volatilitu na menovom trhu. Pozornosť sa zameria na rozhodnutia Swiss National Bank (SNB) a Bank of England (BoE) o úrokových sadzbách, ktoré priamo ovplyvnia páry s CHF a GBP.
Kľúčové dáta z ázijskej a ranej európskej seansy
- Nový Zéland zaznamenal v 1. štvrťroku 2026 solídne ekonomické oživenie. HDP vzrástol o 0,8 % q/q oproti 0,5 % v predchádzajúcom období, ktoré bolo revidované nahor z 0,2 %. Medziročné tempo rastu zostalo na 1,5 %, hoci sa očakávalo spomalenie na 1,1 %.
- Britský trh práce ukázal známky stabilizácie napriek miernemu rastu nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti za apríl nečakane vzrástla na 5,0 %, zatiaľ čo zamestnanosť solídne vzrástla o 100 tisíc pracovných miest oproti prognóze 75 tisíc. Mzdové tlaky zostali vysoké. Index priemerných miezd vrátane bonusov dosiahol 4,4 % r/r.
Makroekonomický kalendár
- 09:30 | Švajčiarsko – rozhodnutie SNB o úrokových sadzbách. Konsenzus: 0,00 %. Predchádzajúci údaj: 0,00 %.
- 10:00 | Švajčiarsko – tlačová konferencia SNB.
- 13:00 | Spojené kráľovstvo – rozhodnutie BoE o úrokových sadzbách. Konsenzus: 3,75 %. Predchádzajúci údaj: 3,75 %. Očakáva sa pomer hlasovania 8 ku 1 v prospech ponechania sadzieb bez zmeny.
- 14:30 | USA – týždenné nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 225 tis. Predchádzajúci údaj: 229 tis.
- 16:30 | USA – zmena zásob zemného plynu. Konsenzus: +82 bcf. Predchádzajúci údaj: 108 bcf.
Firemné tržby
- Accenture (ACN) – pred otvorením trhu
Tri trhy na sledovanie
- CHF (švajčiarsky frank) – Rozhodnutie SNB bude kľúčovým zdrojom volatility. Banka zostáva v náročnej pozícii pre tlaky na komoditách a geopolitické riziká, čo ju môže nútiť k menovým intervenciám s cieľom obmedziť nadmerné posilňovanie franku.
- GBP (britská libra) – Bank of England čelí výzve v podobe stále zvýšenej inflácie, ktorá však spomalila na 2,8 %. To bráni okamžitému tlaku na zvyšovanie sadzieb. Očakáva sa pomer hlasovania 8 ku 1, čo by po nedávnych výrazných rozdieloch mohlo byť vnímané ako holubičí signál.
- Americké štátne dlhopisy (T-Note) – Výnosy dlhopisov po jastrabom vyhlásení FOMC dynamicky vzrástli. Dnes sledujeme mierny odraz cien dlhopisov, ale volatilita sa môže vrátiť s nadchádzajúcimi dátami z USA.
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