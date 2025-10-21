Ekonomický kalendár: Kanadský CPI v centre pozornosti

- Trhy čakajú na údaje o kanadskom CPI
- Výsledky Netflixu a Texas Instruments po uzavretí amerického akciového trhu
Vzhľadom na pretrvávajúce zastavenie činnosti americkej vlády nebol makroekonomický kalendár v posledných dňoch príliš nabitý. Dnes sa investori zamerajú na údaje o kanadskom CPI, ktoré by mohli ovplyvniť kanadský dolár a menový pár USD/CAD. Trh očakáva, že inflačný tlak v Kanade medziročne mierne vzrastie v porovnaní s predchádzajúcim čítaním, hoci medziročné údaje by mali podľa prognóz stále vykazovať pokles o -0,1 %.
14:30 – Kanada, CPI za september: 2,2 % oproti predchádzajúcim 1,9 % (medzimesačne -0,1 % oproti predchádzajúcim -0,1 %)
- Inflácia: 3,0 % oproti predchádzajúcim 3,0 %
- Median CPI: 3,1 % oproti predchádzajúcim 3,0 %
Zisky spoločností
- Pred otvorením amerického trhu: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
- Po uzavretí amerických trhov: Netflix, Texas Instruments
Prejavy predstaviteľov centrálnych bánk a USA
9:00 – Christine Lagardeová (ECB)
10:00 – Escriva (ECB)
14:00 – Waller (Fed)
14:30 – Kocher (ECB)
