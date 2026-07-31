Ranné zhrnutie: AI podporuje oživenie. Technologický sektor sa výrazne vracia.

📈 Akciový trh – Wall Street a firemné tržby
- Seansa na Wall Street sa skončila vo výbornej nálade a oživenie zasiahlo všetky hlavné americké indexy.
- Index Dow Jones vzrástol o 1,2 %, zatiaľ čo referenčný index S&P 500 posilnil približne o 1,7 %.
- Hlavným víťazom a lídrom rastu bol Nasdaq, ktorý pridal takmer 2,8 %.
- Americké indexy ťahali predovšetkým technologické spoločnosti.
- Do centra pozornosti sa dostal Microsoft, ktorý deň predtým zverejnil veľmi silné výsledky a seansu zakončil rastom približne o 15 %.
- Akcie spoločnosti Micron vzrástli o 18 %, AMD posilnilo o 15 % a Sandisk vyskočil približne o 25 %.
- Po zatvorení trhu zverejnil veľmi silné výsledky aj Amazon. Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 20 % na 200,6 mld. USD.
- Hviezdou výsledkov Amazonu bol segment AWS, ktorého tržby medziročne vzrástli o 37 % na 42,2 mld. USD. Išlo o najrýchlejšie tempo rastu za posledných 18 štvrťrokov.
- Dynamická expanzia cloudového biznisu ukazuje, že masívne investície Amazonu do infraštruktúry a umelej inteligencie začínajú prinášať čoraz zreteľnejšie výsledky.
- Súčasne zostávajú vysoké kapitálové výdavky významnou témou pre trh.
- Vykázaný zisk na akciu Amazonu dosiahol 5,75 USD, výsledok však výrazne podporil jednorazový zisk súvisiaci s investíciou do spoločnosti Anthropic.
- Amazon oznámil ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov, čím zdôraznil rozsah svojich ambícií v oblasti rozvoja AI infraštruktúry a cloudových služieb.
- Po skončení seansy zverejnil výsledky aj Apple. Report bol solídny a v niektorých častiach dokonca veľmi silný.
- Tržby Applu medziročne vzrástli o 16 % na 109,4 mld. USD, zatiaľ čo zisk na akciu dosiahol 2,02 USD.
- Predaje iPhonov boli veľmi silné a medziročne vzrástli o viac ako 20 %. Segment služieb zároveň vytvoril ďalší rekord za júnový štvrťrok.
- Napriek jasnému prekonaniu očakávaní trh vo výsledkoch nenašiel žiadny zásadný „wow“ efekt.
- Investori poukazovali na slabšie než očakávané výsledky segmentu služieb a zmiešaný vývoj predajov v Číne.
- Silné výsledky preto nestačili na udržanie predchádzajúceho optimizmu a akcie Applu sa v predĺženom obchodovaní dostali pod tlak.
🌏 Ázijské trhy
- Oživenie po nedávnych poklesoch bolo viditeľné aj na ázijských trhoch. Investori reagovali na predchádzajúci výpredaj technologických akcií a pozitívne prijali silné výsledky amerických gigantov spojených s umelou inteligenciou.
- Najviac vynikol juhokórejský index KOSPI, ktorý vzrástol približne o 1,7 %. Podporilo ho výrazné oživenie polovodičového sektora vrátane akcií spoločností Samsung Electronics a SK Hynix.
- Japonský index Nikkei 225 zaznamenal silnú rally a vzrástol o viac ako 5 %. Podporilo ho zlepšenie nálady voči technologickému sektoru a rast polovodičových spoločností a firiem spojených s AI.
- Investori sa sústredili predovšetkým na signály, že vysoké výdavky veľkých amerických spoločností na AI infraštruktúru sa začínajú premietať do reálnych výsledkov. To v regióne opäť zvýšilo chuť riskovať.
🏛️ Makroekonomika a centrálne banky
- Silné oživenie na Wall Street nebolo sprevádzané rovnako silnými makroekonomickými údajmi. Rast amerického HDP v 2. štvrťroku dosiahol iba 1,5 %, čo bolo výrazne pod očakávaním na úrovni 2,1 %.
- Podrobnosti reportu však ukázali, že americký spotrebiteľ zostáva naďalej v solídnej kondícii.
- Inflácia meraná indexom PCE zodpovedala očakávaniam a dosiahla 3,4 %.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol na 197 tis., čo potvrdilo odolnosť trhu práce.
- Dáta neposkytli trhu jednoznačný smer. Slabší hospodársky rast čiastočne vyvážila stabilná inflácia a silné údaje z trhu práce.
- Bank of Japan podľa očakávaní ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 8 ku 1.
- Absencia zmeny menovej politiky neprekvapila. Pozornosť trhu sa preto sústredila predovšetkým na komunikáciu banky a výhľad ďalšieho zvyšovania sadzieb.
- Predbežné dáta ukázali, že priemyselná produkcia v Japonsku v júni medzimesačne vzrástla o 1,3 %. Výsledok jasne prekonal očakávania na úrovni 0,7 %, poukázal na zlepšenie aktivity v sektore a predstavuje pozitívny signál pre japonskú ekonomiku.
- Jadrová inflácia v Tokiu bez cien čerstvých potravín dosiahla medziročne 1,9 %, čím prekonala očakávania na úrovni 1,7 %.
- Vyšší než očakávaný údaj z Tokia môže zvýšiť tlak na Bank of Japan. Sám osebe však pravdepodobne nebude dostatočným argumentom na rýchle sprísnenie menovej politiky.
- Čínsky výrobný index PMI v júli klesol na 49,2 bodu, zatiaľ čo trh očakával 50,0 bodu. Výsledok signalizuje pokračujúci pokles aktivity v sektore, pretrvávajúce problémy domáceho dopytu a neistý ekonomický výhľad.
- Inflácia cien výrobcov v Austrálii v 2. štvrťroku výrazne prekvapila smerom nahor a signalizovala obnovené cenové tlaky. Index PPI medzikvartálne vzrástol o 1,3 %, výrazne nad očakávaním na úrovni 0,5 %. Medziročné tempo rastu zrýchlilo z predchádzajúcich 3,0 % na 3,6 %.
💱 Meny
- Menový pár USD/JPY pokračoval v oživení a vrátil sa nad úroveň 160. Čiastočne tak vymazal straty po predchádzajúcich intervenciách japonských úradov na devízovom trhu a po rozhodnutí Bank of Japan.
- Napriek snahám podporiť jen a ponechaniu sadzieb bez zmeny zostáva tlak na japonskú menu zvýšený.
🥇 Komodity
- Situácia na trhu drahých kovov vyzerá o niečo slabšie a aktíva zostávajú pod tlakom.
- Zlato klesá približne o 0,5 % a obchoduje sa pod úrovňou 4 100 USD za uncu.
- Aj striebro zaznamenáva mierne straty a klesá približne o 0,7 %.
🪙 Kryptomeny
- Ani kryptomenový trh nezačína deň v najlepšej nálade.
- Bitcoin klesá približne o 0,6 % a testuje úroveň 64 000 USD.
- Ethereum sa pohybuje okolo úrovne 1 900 USD.
Denné zhrnutie: Akcie rastú vďaka menej jastrabiemu Fedu a oživeniu obchodovania spojeného s AI, jenu dominuje devízovému trhu, ropa oslabuje (30. 7. 2026)
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