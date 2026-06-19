Ekonomický kalendár: Likvidita v tieni sviatku Juneteenth (19.06.2026)

Dnešná seansa bude charakteristická obmedzenou likviditou pre uzavretie amerických búrz z dôvodu štátneho sviatku Juneteenth. Ostatné trhy sa obchodujú s výraznou dávkou pesimizmu, keďže investori vyhodnocujú nedávne diplomatické napätie medzi Iránom a USA spolu s pokračujúcimi izraelskými útokmi v Libanone. Volatilita by preto mala v priebehu seansy zostať obmedzená, hoci slabá likvidita môže pri nízkych objemoch obchodovania vyvolať prudšie cenové pohyby. V centre pozornosti by naopak mal zostať forex, kde prudko posilňujúci dolár vytvára dodatočný tlak na drahé kovy a jen zostáva v tieni možnej intervencie.
Kľúčové dáta z ázijskej seansy
- Japonsko: Májová inflácia CPI dosiahla 1,5 % r/r, čím mierne prekonala predchádzajúci údaj 1,4 % r/r. Jadrová inflácia CPI medzitým druhý mesiac po sebe zostala na 1,4 % r/r a presne zodpovedala očakávaniam. Zápisnica z aprílového zasadnutia Bank of Japan nepriniesla žiadne zásadné oznámenie.
- Nový Zéland: Obchodná bilancia za máj zaostala za očakávaniami analytikov. Prebytok dosiahol 800 miliónov NZD oproti konsenzu 875 miliónov NZD a predchádzajúcemu údaju 1 598 miliónov NZD.
- Čína, USA a Švédsko: Ázijská seansa aj ranné európske obchodovanie prebiehajú za podmienok slabej likvidity. Čína oslavuje Sviatok dračích lodí, Švédsko má predvečer sviatku Midsommar a Wall Street je uzavretá pre sviatok Juneteenth.
Makroekonomický kalendár
- 08:00 | Spojené kráľovstvo – maloobchodné tržby r/r. Skutočnosť: 3,2 %. Konsenzus: 1,9 %. Predchádzajúci údaj: 0,1 %.
- 08:00 | Spojené kráľovstvo – maloobchodné tržby m/m. Skutočnosť: 1,2 %. Konsenzus: 0,5 %. Predchádzajúci údaj: -1,0 %.
- 08:00 | Nemecko – PPI r/r. Skutočnosť: 2,2 %. Konsenzus: 2,5 %. Predchádzajúci údaj: 1,7 %.
- 08:00 | Nemecko – PPI m/m. Skutočnosť: 0,3 %. Konsenzus: 0,7 %. Predchádzajúci údaj: 1,2 %.
- 09:10 | Eurozóna – prejav člena Výkonnej rady ECB Philipa Lanea.
- 09:30 | Poľsko – priemyselná výroba r/r. Konsenzus: 2,5 %. Predchádzajúci údaj: 3,1 %.
- 12:30 | Eurozóna – prejav člena Výkonnej rady ECB Franka Eldersona.
- 14:30 | Kanada – maloobchodné tržby m/m. Konsenzus: 0,6 %. Predchádzajúci údaj: 0,9 %.
- 14:30 | Kanada – maloobchodné tržby bez automobilov m/m. Konsenzus: 0,7 %. Predchádzajúci údaj: 1,4 %.
3 trhy na sledovanie dnes
- GBP/CHF – Britská libra bude v centre pozornosti po rannom zverejnení májových maloobchodných tržieb zo Spojeného kráľovstva. Výsledok výrazne nad konsenzom v kombinácii s poklesom domáceho politického tlaku po doplňovacích voľbách robí zo sterlingu dnes najsilnejšiu menu v Európe.
- USD/CAD – O 14:30 budú zverejnené maloobchodné tržby z Kanady za apríl. Keďže americký makroekonomický kalendár je dnes úplne prázdny, komoditní aj menoví obchodníci presunú plnú pozornosť na kondíciu kanadského spotrebiteľa.
- Ropa Brent (OIL) – Izraelské útoky v Libanone a odloženie návštevy amerického viceprezidenta vo Švajčiarsku, kde malo byť podpísané memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, posilňujú skepsu ohľadom mieru. To tlačí ceny ropy Brent späť nad 80 USD za barel (+1,3 %).
Graf dňa: GBPCHF sa odráža po oživení maloobchodných tržieb 🇬🇧 📈 (19.06.2026)
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