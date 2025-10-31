Ekonomický kalendár: Makroekonomika a prejavy predstaviteľov Fedu v centre pozornosti (31.10.2025)

- V Európe sa investori zamerajú na maloobchodný predaj v Nemecku a Švajčiarsku a na ukazovatele inflácie vo Francúzsku, Taliansku a eurozóne; zverejnenie CPI eurozóny pravdepodobne nezmení politiku ECB.
- V Európe sa investori zamerajú na maloobchodný predaj v Nemecku a Švajčiarsku a na ukazovatele inflácie vo Francúzsku, Taliansku a eurozóne; zverejnenie CPI eurozóny pravdepodobne nezmení politiku ECB.
- V Kanade sa pozornosť trhu sústredí na mesačný HDP, ktorý sa odhaduje na 0,0 % a nebude mať žiadny vplyv na rozhodnutia Bank of Canada.
- V USA sa pozornosť sústredí na prejavy predstaviteľov Fedu (Logan, Bostic, Hammack), ktoré môžu potvrdiť, že na decembrovom zasadnutí sa neplánuje žiadne zníženie úrokových sadzieb.
Kľúčové makroekonomické údaje a prejavy predstaviteľov Fedu v centre pozornosti
Na európskom trhu bude dnes pozornosť investorov upriamená na údaje o maloobchodnom predaji v Nemecku a Švajčiarsku, ako aj na ukazovatele inflácie vo Francúzsku, Taliansku a celej eurozóne. Hlavnou udalosťou bude zverejnenie indexu spotrebiteľských cien v eurozóne, hoci sa neočakáva, že aktuálne údaje ovplyvnia politiku Európskej centrálnej banky. ECB už ukončila cyklus uvoľňovania menovej politiky a v súčasnosti sa zameriava na monitorovanie ekonomickej situácie, pričom zdôrazňuje, že nebude reagovať na krátkodobé odchýlky od dvojpercentného inflačného cieľa.
Počas amerického obchodovania sa pozornosť sústredí na mesačný HDP Kanady, ktorý sa odhaduje na nula percent v porovnaní s 0,2 % v predchádzajúcom období. Momentálne je nepravdepodobné, že by tieto údaje ovplyvnili rozhodnutia Bank of Canada, ktorá už znížila úrokové sadzby na spodnú hranicu a signalizuje potenciálny koniec cyklu uvoľňovania, pričom si ponecháva priestor na ďalšie kroky v závislosti od vývoja ekonomiky.
Investori budú tiež pozorne sledovať prejavy predstaviteľov Federálneho rezervného systému USA, ktoré znamenajú koniec ich obdobia mlčania. Prejavy Logana, Bostica a Hammacka, známych svojím jastrabím postojom, môžu potvrdiť, že na decembrovom zasadnutí Fedu sa neplánuje žiadne zníženie úrokových sadzieb, čo ovplyvní náladu na trhu.
Kľúčový ekonomický kalendár
Dnešný kalendár:
08:00 Nemecko – dovozné ceny za september
- Dovozné ceny m/m: skutočné 0,2 %; prognóza -0,2 %; predchádzajúce -0,5
- Dovozné ceny y/y: skutočné -1 %; prognóza -1,5 %; predchádzajúce -1,5
08:00 Nemecko – Maloobchodný predaj za september
- Maloobchodný predaj s.a. m/m: skutočný 0,2 %; predchádzajúci -0,2
- Maloobchodný predaj n.s.a. y/y: skutočný 1,9 %; predchádzajúci 1,8
08:00 Turecko – Obchodná bilancia (USD, september)
- Skutočné: -6,9 mld.; predchádzajúce: -4,21 mld.
08:00 Spojené kráľovstvo – Celonárodný index cien nehnuteľností m/m za október
- Skutočné: 0,3%; prognóza 0,0%; predchádzajúce 0,5%
08:30 Maďarsko – Index cien výrobcov (PPI) za september
- Predchádzajúce m/m: -0,8%
- Predchádzajúci medziročný: 2,3 %
08:30 Švajčiarsko – Maloobchodný predaj za september
- Maloobchodný predaj s.a. m/m: prognóza 0,2 %; predchádzajúci -0,2 %
- Maloobchodný predaj w.d.a. y/y: prognóza 0,3 %; predchádzajúci -0,2 %
08:45 Francúzsko – Predbežná spotrebiteľská inflácia za október
- CPI m/m: prognóza 0,1 %; predchádzajúca hodnota -1
- HICP m/m: prognóza 0,1 %; predchádzajúca hodnota -1,1
- CPI y/y: prognóza 1,0 %; predchádzajúca hodnota 1,2
- HICP y/y: prognóza 1,0 %; predchádzajúca hodnota 1,1
08:45 Francúzsko – Index cien výrobcov (PPI) za september
- Predchádzajúci m/m: -0,2
- Predchádzajúci y/y: 0,1
10:00 Poľsko – Predbežný CPI za október
- m/m: prognóza 0,4 %; predchádzajúci 0,0
- y/y: prognóza 2,9 %; predchádzajúci 2,9
11:00 Eurozóna – predbežný HICP za október
- HICP m/m: predchádzajúci 0,1
- Jadrový HICP m/m: predchádzajúci 0,1
- HICP y/y: prognóza 2,1 %; predchádzajúci 2,2
- Jadrový HICP y/y: prognóza 2,3 %; predchádzajúci 2,4
11:00 Taliansko – Predbežný CPI za október
- m/m: prognóza 0,0 %; predchádzajúci -0,2
- r/r: prognóza 1,6 %; predchádzajúci 1,6
13:30 Kanada – Mesačný HDP m/m za august
- Prognóza: 0,0 %; predchádzajúci: 0,2
14:30 USA – Prejav prezidentky Federálneho rezervného systému v Dallase Lorie Logan
14:45 USA – Chicago PMI za október
- Predpoveď: 42,3; predchádzajúca hodnota: 40,6
17:00 USA – Prejav prezidenta Federálneho rezervného systému v Atlante Raphaela Bostica
17:00 USA – Prejav prezidentky Federálneho rezervného systému v Clevelande Beth Hammack
18:00 USA – Počet vrtov (ropa) za týždeň
- Skutočné: 420
Kalendár spoločností (pred otvorením Wall Street):
- Exxon Mobil Corporation
- Abbvie Inc.
- Chevron Corporation
- Linde plc
- Aon plc
