Optimizmus na Wall Street slabne pre klesajúcu pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb Fedu

- Wall Street v zmiešaných náladách napriek solídnym výsledkom BigTech
- Stávky na decembrové zníženie sadzieb Fedu klesli na 50 % oproti 90 % pred zasadnutím FOMC
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dnes opäť vzrástli, podporené silnými výsledkami Amazonu a Apple. Miera rastu však zostáva mierna – US100 pridal len 0,06 %. BigTech naďalej ťahá celý trh, no ak dôjde k poklesu, môže stiahnuť hlavné indexy nadol. Chicago PMI prekonal očakávania, pričom trh teraz oceňuje len 50 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v decembri, oproti 90 % pred zasadnutím Fedu a vyjadreniami predsedu Powella.
Amazon: cloudová divízia AWS zaznamenala najrýchlejší rast za posledné tri roky; trhy stavajú na silnú vianočnú sezónu.
Apple: očakáva silné sviatočné predaje vďaka novému iPhonu, no predaje v Číne zaostali za odhadmi.
Index Magnificent Seven smeruje k siedmemu mesačnému zisku v rade, zatiaľ čo S&P 500 od apríla vzrástol už o 40 % – ide o jeden z najrýchlejších býčích trendov v histórii trhu.
Pozitívnu náladu podporili aj obchodné správy – Donald Trump oznámil dohodu s Čínou o prístupe k vzácnym zeminám.
Fed zmierňuje optimizmus – centrálna banka nenaznačila ďalšie znižovanie sadzieb, pričom viacerí predstavitelia sú proti ďalšiemu uvoľňovaniu pre pretrvávajúce inflačné obavy.
Trh v eufórii – opcie na S&P 500 naznačujú obmedzený rastový potenciál (cieľová hodnota: 7 000 bodov, +19 % YTD).
Valuácie rastú – S&P 500 sa obchoduje na 23-násobku očakávaných ziskov (vs. 20-ročný priemer P/E 16x); Magnificent Seven na 31-násobku.
Bank of America vyjadrila kontrariánsky pohľad, podľa ktorého zlato a čínske akcie môžu byť najlepšou ochranou proti prehrievajúcemu sa trhu.
