Coinbase zostáva lídrom medzi kryptoburzami v USA, ale konkurencia silnie

- Coinbase prekonala odhady zisku za Q3 vďaka rastúcim objemom obchodov.
- Noví verejne obchodovaní konkurenti (Gemini, Bullish) a príprava IPO od Krakenu menia konkurenčné prostredie.
- Akvizície Deribit a Echo poukazujú na agresívnu expanziu Coinbase.
- Napriek rastúcej konkurencii má Coinbase silnú pozíciu vďaka dôvere investorov a vzťahom s regulátormi.
- Coinbase prekonala odhady zisku za Q3 vďaka rastúcim objemom obchodov.
- Noví verejne obchodovaní konkurenti (Gemini, Bullish) a príprava IPO od Krakenu menia konkurenčné prostredie.
- Akvizície Deribit a Echo poukazujú na agresívnu expanziu Coinbase.
- Napriek rastúcej konkurencii má Coinbase silnú pozíciu vďaka dôvere investorov a vzťahom s regulátormi.
Spoločnosť Coinbase opäť prekonala odhady zisku za tretí štvrťrok, čo posilňuje jej pozíciu ako najdôveryhodnejšej verejne obchodovanej kryptoburzy v USA. Napriek tomu však čelí rastúcej konkurencii, a to nielen kvôli prílevu nových hráčov, ale aj v dôsledku meniaceho sa regulačného prostredia.
S nástupom prezidenta Donalda Trumpa do funkcie v januári došlo k uvoľneniu regulácií v oblasti kryptomien, čo pomohlo trhu vyrásť až na hodnotu 3,7 bilióna USD a katapultovalo bitcoin na historické maximá. Táto zmena prispela k novým verejným emisiám – na burzu vstúpili Gemini (september), Bullish (august) a Kraken pripravuje IPO v prvej polovici roka 2026.
Coinbase však ťaží z výhody prvého na trhu. Podľa CoinMarketCap je Coinbase tretia najväčšia spotová kryptoburza na svete, hneď po Binance a Bybit. Okrem dôvery inštitucionálnych investorov si firma upevňuje pozíciu aj prostredníctvom agresívnej expanzie – v máji kúpila derivátovú burzu Deribit za 2,9 miliardy USD a tento mesiac investičnú platformu Echo za 375 miliónov USD.
CEO Brian Armstrong na konferenčnom hovore uviedol, že regulačná jasnosť začína prinášať výsledky, ale zároveň upozornil na prílev novej konkurencie. Finančná riaditeľka Alesia Haas pripomenula, že Coinbase je na konkurenčný tlak zvyknutá a naďalej rastie v objeme obchodov aj trhovom podiele.
Napriek novým výzvam analytici zostávajú optimistickí. J.P. Morgan očakáva, že Coinbase bude naďalej aktívna v oblasti fúzií a akvizícií: „S vedúcim postavením na trhu a silnými vzťahmi s vládnymi orgánmi je Coinbase v pozícii, kedy môže podávať konkurencieschopné ponuky ako agresívny kupec.“
Analytici z Morningstar však upozorňujú, že prémiové ceny Coinbase môžu byť pod tlakom, keď regulácie otvoria trh ďalším hráčom a používatelia začnú hľadať alternatívy. Firma taktiež čelí novým požiadavkám zo strany zákazníkov, ktorí chcú obchodovať nielen kryptomeny, ale aj iné digitálne aktíva.
Graf COIN.US (D1)
Akcie Coinbase sa aktuálne obchodujú na cene 357,22 USD, pričom vystúpili späť nad oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (338,93 USD) a SMA 100 (337,53 USD). Tým technicky potvrdzujú návrat do pozitívneho trendu, ktorý bol načas narušený predchádzajúcou korekciou. Dnešná rastová sviečka naznačuje návrat nákupného záujmu po zverejnení silných kvartálnych výsledkov, ktoré prekročili očakávania analytikov. V reakcii na to sa akcie Coinbase vrátili nad dôležitú konfluenciu podpory, čím si zabezpečujú priestor na ďalší rast. RSI sa nachádza na úrovni 53,8, čo je neutrálne pásmo a poskytuje priestor na ďalší rast bez známok prekúpenia.
Technická štruktúra trhu tak zostáva býčia, najmä ak sa cena udrží nad hladinou 340 USD. Ďalší kľúčový odpor leží v oblasti 365–386 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá zo septembra a októbra. Ich prieraz by mohol otvoriť cestu k úrovniam nad 400 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Livestreamy XTB tento týždeň
UBS po prvýkrát po rozhodnutí o AT1 dlhu predáva nové dlhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliárd USD, reaguje na rekordný rast cien zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotrebného zdravia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.