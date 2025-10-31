EURUSD na najnižšej za posledné 3 mesiace

- EURUSD klesol na najnižšiu úroveň od začiatku augusta a smeruje k hladine 1,1500.
- Hlavným faktorom je posilňujúci americký dolár (USD) v dôsledku poklesu pravdepodobnosti decembrového zníženia sadzieb Fedu (z približne 90 % na 60 %).
- Ďalšie posilnenie dolára môže prísť, ak budú budúci týždeň americké dáta (ISM, ADP) pozitívne.
- Objavujú sa náznaky, že ECB by mohla začať so znižovaním sadzieb začiatkom budúceho roka.
Dolár smeruje k pozitívnemu záveru nielen tohto týždňa, ale aj mesiaca. Pár EURUSD dnes prelomil lokálne minimá z polovice mesiaca a mieri k úrovni 1,1500 na pozadí klesajúcej pravdepodobnosti zníženia sadzieb v USA. Dolár dnes posilňuje voči všetkým menám skupiny G10.
Pravdepodobnosť zníženia sadzieb v USA klesla z približne 90 % pred posledným rozhodnutím Fedu na úroveň blízku 60 %. Ak budú budúci týždeň údaje (napr. ISM indexy či ADP správa) pozitívne, môže to posilniť dôveru Fedu v stav americkej ekonomiky a viesť k ďalšiemu posilňovaniu dolára.
Navyše sa objavujú náznaky, že ECB by mohla byť v blízkej dobe flexibilnejšia, čo by mohlo znamenať zníženie sadzieb v budúcom roku.
Očakávania ohľadom zníženia sadzieb Fedu sa znížili. Trh teraz predpokladá, že sadzby klesnú na približne 3,0 % do konca tohto cyklu, pričom sa vychádza z efektívnej sadzby (3,25 % pre hornú hranicu pásma).
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
EURUSD dnes klesá pod úroveň 1,1530 a preráža support z polovice mesiaca. Ešte pred tromi obchodnými seansami sa pár pohyboval bližšie k úrovni 1,17, no aktuálne sa zdá, že hladina 1,1500 je na dosah.
Zdroj: xStation5
