Ekonomický kalendár: Maloobchodné tržby a PPI inflácia v USA v centre pozornosti Wall Street 🗽

Dnes sa trhy zamerajú na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách, americké maloobchodné tržby a údaje o výrobe inflácie (PPI). Investori taktiež očakávajú tržby veľkých amerických bánk (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) a viacero prejavov predstaviteľov Fedu (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). Európsky makroekonomický kalendár je dnes veľmi slabý, čo znamená, že pozornosť trhu sa takmer úplne sústreďuje na popoludňajšie americké dáta. Očakáva sa tiež, že delegácie americkej administratívy sa dnes stretnú so zástupcami grónskych úradov.
Ekonomický kalendár
13:30 – Maloobchodné tržby v USA (december)
- Očakávanie: +0,5 % m/m vs 0,0 % predtým
- Jadrové: +0,4 % m/m vs +0,4 % predtým
13:30 – Inflácia PPI v USA (december)
- Očakávanie: 2,7 % r/r vs 2,7 % predtým
- Očakávanie: +0,2 % m/m vs +0,3 % predtým
Jadrové PPI
- Očakávanie: 2,7 % r/r vs 2,6 % predtým
- Očakávanie: +0,2 % m/m vs +0,1 % predtým
15:00 – Predaje domov v USA
- Očakávanie: 4,22 mil. vs 4,12 mil. predtým
- (+2,18 % m/m vs +0,5 % predtým)
15:00 – Podnikové zásoby v USA
- Očakávanie: +0,1 % vs +0,2 % predtým
15:30 – Zásoby ropy v USA (zmena)
- Očakávanie: -1,68 mil. barelov vs -3,8 mil. barelov predtým
15:30 – Zásoby zemného plynu v USA (zmena)
- Očakávanie: +2 mld. kubických stôp vs +7,7 mld. kubických stôp predtým
Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách – očakáva sa okolo 15:00
Firemné výsledky (pred otvorením trhu)
-
Citigroup
-
Bank of America
-
Wells Fargo
Vystúpenia centrálnych bankárov
- 14:50 – Paulson (Fed)
- 15:00 – Bostic & Kashkari (Fed)
- 17:10 – Williams (Fed)
