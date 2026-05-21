Ekonomický kalendár – naznačia slabé ázijské PMI slabosť v Európe a USA?

Dnešný makroekonomický kalendár vyzerá pomerne rozsiahlo. Stojí však za zmienku, že značná časť dôležitých údajov už bola zverejnená počas ázijskej seansy. Nižšie prinášame prehľad najdôležitejších údajov. Zároveň treba zdôrazniť, že obraz, ktorý zanechali indexy PMI, nevyzerá veľmi dobre. To môže naznačovať aj mierne slabšie údaje z pohľadu Európy alebo USA.
Austrália – ochladenie trhu práce
Aprílová správa z trhu práce priniesla jasné zhoršenie kondície ekonomiky. Miera nezamestnanosti nečakane vzrástla na 4,5 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2021, oproti očakávaným 4,3 %. Zamestnanosť klesla o 18,6 tis. miest, zatiaľ čo trh očakával rast o 17,5 tis. miest. Slabosť potvrdzuje aj pokles miery participácie na 66,7 % a rast nezamestnanosti mladých nad 11 %. Jedinou pozitívnou odchýlkou bol nárast odpracovaných hodín o 0,8 %. Tieto údaje výrazne približujú Reserve Bank of Australia (RBA) k pauze vo zvyšovaní úrokových sadzieb v júni.
Japonsko – výrazný exportný výsledok
Apríl priniesol masívne a lepšie než očakávané oživenie japonského zahraničného obchodu. Obchodná bilancia vykázala prebytok 301,9 miliardy JPY, zatiaľ čo trh očakával deficit 29,7 miliardy JPY. Dôvodom bol prudký rast exportu o 14,8 % r/r, pri prognóze 9,3 %. Na druhej strane marcové objednávky strojov klesli o 9,4 % m/m, čo bolo horšie než očakávaných -8,1 %. Medziročne však vzrástli o 5,9 %, čím výrazne prekonali konsenzus 4,5 %.
Silný AUD vďaka geopolitike, ale iba dočasne
Austrálsky dolár patril počas včerajšej seansy medzi silnejšie meny. Hlavným dôvodom boli nádeje spojené s Blízkym východom. Dnešné údaje však vedú k ďalšej vlne výpredajov na AUD. Aussie ťažil z vlny potenciálneho rastu priemyselných komodít, no dnešné údaje a návrat rastúcich cien ropy menu opäť oslabujú.
Ekonomický kalendár
- 09:15, Francúzsko – výrobný PMI, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 52,2. Predchádzajúci: 52,0.
- 09:15, Francúzsko – PMI v službách, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 46,4. Predchádzajúci: 46,6.
- 09:30, Nemecko – výrobný PMI, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 51,1. Predchádzajúci: 51,0.
- 09:30, Nemecko – PMI v službách, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 47,2. Predchádzajúci: 47,0.
- 10:00, eurozóna – kompozitný PMI, predbežný údaj za máj. Konsenzus: —. Predchádzajúci: 49,2.
- 14:30, USA – nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Konsenzus: 210 tis. Predchádzajúci: 211 tis.
- 14:30, USA – index výrobnej aktivity Fedu vo Filadelfii za máj. Konsenzus: 19,0. Predchádzajúci: 18,0.
- 14:30, USA – stavebné povolenia za apríl. Konsenzus: 1,37 mil. Predchádzajúci: 1,39 mil.
- 14:30, USA – začaté stavby domov za apríl. Konsenzus: 1,45 mil. Predchádzajúci: 1,41 mil.
- 15:45, USA – výrobný PMI, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 53,0. Predchádzajúci: 53,8.
- 15:45, USA – PMI v službách, predbežný údaj za máj. Konsenzus: 51,1. Predchádzajúci: 51,1.
