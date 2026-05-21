🎉Ranné zhrnutie – Nvidia a Trump podporujú trhový sentiment (21.05.2026)

- Výrazné výsledky Nvidie za 1Q: Technologický gigant prekonal očakávania trhu, prudko zvýšil štvrťročnú dividendu na 0,25 USD a spustil masívny program spätného odkupu akcií v objeme 80 miliárd USD. To napokon podporilo futures na Wall Street.
- Trump spustil prepad ropy: Ropa Brent klesla o viac než 5 % po tom, čo Donald Trump oznámil, že mierové rokovania medzi USA a Iránom sú v záverečnej fáze. To zatienilo vážne obmedzenia dodávok aj klesajúce globálne zásoby v Hormuzskom prielive.
- Zmeny v centrálnych bankách: Júnové zvýšenie sadzieb ECB je údajne „hotová vec“ v boji proti pretrvávajúcej inflácii. Slabé údaje z trhu práce a PMI z Austrálie však spochybnili ďalšie lokálne zvyšovanie sadzieb.
🏢 Akciový trh a společnosti
- Nvidia představila velmi silné finanční výsledky za fiskální 1Q 2027: zisk na akcii (EPS) dosáhl 1,87 USD oproti očekávaným 1,77 USD, zatímco tržby společnosti dosáhly 81,62 miliardy USD proti tržnímu konsenzu 79,19 miliardy USD.
- Společnost také poskytla optimistický výhled pro další čtvrtletí. Odhaduje tržby na průměrné úrovni 91 miliard USD v rozmezí ±2 %, čímž překonala tržní očekávání na úrovni 87,36 miliardy USD.
- Představenstvo výrazně zvýšilo čtvrtletní dividendu z předchozích 0,01 USD na 0,25 USD na akcii a oznámilo masivní program zpětného odkupu akcií v objemu 80 miliard USD.
- Reakce investorů na zveřejněnou zprávu byla smíšená: ceny akcií nejprve mírně klesly, poté vzrostly téměř o 1 % a aktuálně se nacházejí 0,5 % pod včerejším závěrem. Tento dočasný pokles zpočátku zatížil futures na Wall Street, ale ráno 21. května vidíme úspěšné pokračování růstu.
- Futures na S&P 500 (US500) aktuálně rostou o 0,2 % na 7 448 bodů, zatímco futures na technologický Nasdaq 100 (US100) posilují o 0,35 % a dosahují úrovně 29 384 bodů.
- Smíšené makroekonomické zprávy z Japonska a Austrálie nezatížily valuace tamních indexů: futures na japonský Nikkei 225 rostou téměř o 1 % na 61 840 bodů, zatímco futures na australský benchmark ASX 200 (AU200) připisují 0,23 %.
- Situace na čínských trzích zůstává smíšená: futures na Hang Seng CE (CHN.cash) klesají o 0,93 %, zatímco futures na China 50 (CH50cash) rostou o 0,25 %.
📊 Makroekonomika
- Miera nezamestnanosti v Austrálii nečakane vzrástla na 4,5 % z predchádzajúcich 4,3 %. Zamestnanosť klesla o 18 600 miest, hoci trh očakával rast o 17 500 miest. Takéto slabé údaje môžu naznačovať, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb miestnou centrálnou bankou nie je 100 % isté.
- Austrálsky kompozitný PMI klesol na 47,8 bodu, čo priamo súviselo s rekordným poklesom subindexu nových objednávok od roku 2021.
- Podľa predbežného údaja japonský kompozitný PMI klesol na 51,1 bodu z predchádzajúcich 52,2 bodu, čo predstavuje 5-mesačné minimum. Hlavným dôvodom zhoršenia sentimentu bol prepad indexu služieb k hranici 50 bodov.
- Na druhej strane boli zverejnené veľmi silné údaje zahraničného obchodu Japonska: export vzrástol o 14,8 % r/r oproti očakávaniu 9,3 % r/r, zatiaľ čo import sa zvýšil o 9,7 % r/r v porovnaní s prognózou rastu o 8,3 % r/r. Obchodná bilancia tak skončila prebytkom 302 miliárd JPY, zatiaľ čo trh očakával deficit takmer 30 miliárd JPY.
- Štyri nezávislé zdroje blízke ECB uviedli, že júnové zvýšenie úrokových sadzieb je v podstate hotová vec, no následné rozhodnutie v júli zostáva neisté. Tento krok má za cieľ udržať dôveryhodnosť inštitúcie v boji s infláciou, ktorá sa trvalo drží nad úrovňou 3 %.
- Analytici Deutsche Bank predpokladajú, že prvé zvýšenie prebehne v júni a ďalšie bude nasledovať v septembri. Depozitná sadzba ECB by sa tak napokon mala dostať na úroveň 2,5 %.
🛢️ Komodity a geopolitika
- Cena ropy Brent včera zaznamenala výpredaj o viac než 5 %. Išlo o priamu reakciu na príspevok Donalda Trumpa na platforme Truth Social. Trump uviedol, že mierové rokovania medzi USA a Iránom vstúpili do záverečnej fázy, zatiaľ čo správy prichádzajúce z Teheránu potvrdzujú, že Irán aktuálne analyzuje návrhy predložené Spojenými štátmi.
- Regionálne napätie však naďalej podporuje fakt, že Irán jednostranne vyhlásil kontrolnú zónu v Hormuzskom prielive, ktorá zahŕňa aj teritoriálne vody pod jurisdikciou Ománu a Spojených arabských emirátov.
- Goldman Sachs varuje, že globálne zásoby ropy a palív sa znižujú rekordným tempom. Súčasný tok komodity cez Hormuzský prieliv totiž dosahuje iba 5 % štandardného objemu. Podľa odhadov GS zásoby klesajú o 8,7 milióna barelov denne, čo je výrazne rýchlejšie tempo než uvádzala IEA v marci a apríli. Treba však poznamenať, že dve tretiny tohto poklesu súvisia s vyčerpávaním plávajúcich zásob na mori.
💱 Meny
- Včerajšie zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému nemalo zásadný vplyv na valuáciu amerického dolára.
- Hlavný menový pár EURUSD zaznamenal výrazné zisky okolo otvorenia seansy na Wall Street, ktoré ďalej podporili optimistické komentáre Trumpa o pokroku v rokovaniach s Iránom. Aktuálne sa kurz EURUSD stabilizuje na úrovni 1,1620.
