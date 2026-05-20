Denné zhrnutie: 6 % pokles ropy podporuje rast akcií

🔑 Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu
Hlavným faktorom dnešných pohybov sú zrejme klesajúce ceny energetických komodít. Ropa Brent sa aktuálne obchoduje pod 105 USD za barel, teda o 6 % nižšie oproti otváracej cene. Podobný pokles zaznamenal aj zemný plyn TTF. To obmedzilo ďalší rast výnosov dlhopisov, ktoré v Spojených štátoch dosiahli najvyššie úrovne od januára 2025, keď bol prezident Trump inaugurovaný.
Trhy čakajú na zverejnenie výsledkov Nvidie, ktoré je naplánované na 22:30. Polovodičový trh dnes výrazne rastie, čiastočne aj kvôli oznámeniu štrajku zamestnancov Samsungu. Zisky si pripisujú Intel (5,6 %) a Micron (3,4 %).
🌍 Geopolitika
Spomínaný pokles cien energetických surovín je čiastočne spojený s vyjadreniami prezidenta Trumpa, ktorý dnes zdôraznil, že rokovania s Iránom sú v „záverečnej fáze“. Zároveň však uviedol, že ak Irán nesplní požiadavky USA, mal by očakávať obnovenie útokov. Výroky republikánskeho prezidenta sú veľmi nevyspytateľné a nekonzistentné, čo bráni trhom výraznejšie navyšovať stávky na rýchlu a zmysluplnú dohodu medzi oboma stranami. Pravdepodobnosť, že k takejto udalosti dôjde do konca júna, podľa portálu Polymarket dnes vzrástla z 28 % na 37 %, čo čiastočne odráža posun trhového sentimentu.
Graf 1: Pravdepodobnosť trvalej dohody medzi USA a Iránom do konca júna podľa Polymarket (18. apríla – 20. mája)
Zdroj: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)
📊 Makrodáta
Údaje o britskej inflácii CPI dnes prekvapili smerom nadol. Jadrová zložka dosiahla najnižšiu úroveň od júla 2021 (2,5 %), čo investorov príjemne prekvapilo a výrazne znížilo stávky na zvýšenie sadzieb zo strany Bank of England. Dve zvýšenia sadzieb do konca roka už nie sú plne započítané a pravdepodobnosť júlového zvýšenia sadzieb je približne päťdesiat na päťdesiat.
Investori sa už sústreďujú na zajtrajšie zverejnenie májových PMI pre hlavné ekonomiky. Medzitým nás ešte čaká zápis zo zasadnutia FOMC, teda zápis z posledného zasadnutia výboru.
📈 Indexy
Pred zverejnením výsledkov Nvidie vzrástol index S&P o 0,8 % a Nasdaq Composite o 1,2 %. Európske trhy uzavreli deň ešte silnejším rastom. Nemecký DAX pridal 1,4 %, francúzsky CAC40 1,7 % a paneurópsky EuroStoxx50 2,1 %.
💼 Akcie
Spoločnosti z AI ekosystému si opäť vedú veľmi dobre. Ako už bolo spomenuté, časť z nich podporuje plánovaný začiatok štrajku zamestnancov Samsungu vo štvrtok. Trh však predovšetkým čaká na výsledky Nvidie, ktoré pomôžu určiť ďalší smer sentimentu voči tomuto sektoru.
Medzi najväčších dnešných víťazov patria:
- AMD (9,8%),
- Intel (5,6%),
- Micron (3,4%).
💱 Meny
Na pozadí celkového zlepšenia rizikového sentimentu posilňujú meny s vyššou betou, napríklad švédska koruna a meny krajín Antipod. Napriek klesajúcim očakávaniam ohľadom rastu sadzieb posilňuje aj britská libra. Menový pár EUR/USD zostáva relatívne stabilný (0,2 %).
- V rozvíjajúcich sa trhoch posilňujú meny najviac vystavené dlhodobej energetickej kríze v Hormuzskom prielive, teda ZAR, KRW a HUF.
🛢️ Komodity
Rastúce nádeje na ukončenie konfliktu na Blízkom východe dnes viedli k výraznému poklesu cien ropy a plynu. Ropa Brent aj plyn z holandskej burzy TTF stratili viac než 6 %. Následný pokles výnosov štátnych dlhopisov potom podporil striebro (3 %) a zlato (1 %).
₿ Kryptomeny
Trhový sentiment praje Bitcoinu aj Ethereu, pričom oba si dnes pripisujú približne 1 %.
US Open: Nasdaq rastie pred výsledkami Nvidie
Graf dňa: Najsilnejšia mena roka 2026 v tieni škandálu (19. 5. 2026)
Ranné zhrnutie: Trhy neveria Trumpovým oznámeniam (19. 5. 2026)
Denné zhrnutie: Týždeň uzavretý poklesmi – začína sa trh obávať inflácie?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.