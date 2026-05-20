US Open: Nasdaq rastie pred výsledkami Nvidie

- Americké trhy otvorili rastom.
- Rally podporuje stabilizácia výnosov dlhopisov.
- Po oznámení štrajku v Samsungu vedú rast Micron a AMD.
- NVIDIA sa pred dnešnými večernými výsledkami obchoduje bez jasného smeru.
Americké trhy dnes otvorili v zelených číslach a nadviazali na európske trhy. S&P 500 (0,7 %) aj Nasdaq Composite (1,3 %) rastú. Akcie podporuje štvorpercentný pokles cien energií, ktorý spomalil rast výnosov dlhopisov.
Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov včera vzrástol nad 4,68 % a dostal sa na najvyššiu úroveň od januára 2025, keď bol prezident Trump inaugurovaný. To predstavuje kumulatívny rast výnosov o viac než 70 bázických bodov od februára. Hoci dopad tohto pohybu na akciový trh bol zatiaľ prekvapivo malý, domnievame sa, že ak bude trend pokračovať, tlak môže výrazne zosilnieť.
Dnešná stabilizácia investorom umožňuje plne sa sústrediť na večerné výsledky Nvidie. Vzhľadom na to, že spoločnosť je silne závislá len od piatich firiem (Microsoft, Amazon, SMC, Alphabet a Meta), ktoré tvoria viac než 50 % jej tržieb, je predvídateľnosť tržieb Nvidie o niečo vyššia než pri mnohých iných spoločnostiach. Pozornosť by sa preto mala sústrediť na detaily. Okrem iného na to, ako sa darí novým produktom ako Rubin, Vera CPU a DGX Spark.
Akcie spoločnosti pred reportom, ktorý je naplánovaný na 22:30 nášho času, rastú o 2 %. Intel, Micron, AMD a ARM Holdings vykazujú výraznejšie zisky, podporené plánovaným štrajkom zamestnancov jedného z ich najväčších konkurentov, Samsungu. AMD navyše zrejme ťaží aj zo zvýšenia cieľových cien od niektorých analytikov.
To všetko sa deje pri absencii väčších zmien v makroekonomickom a geopolitickom prostredí. Dnes nebudú zverejnené žiadne trhovo kľúčové makrodáta. Ďalšie zverejnenie, májové PMI, je naplánované na zajtra. Neprišli ani žiadne konkrétne oznámenia od Donalda Trumpa, ktorý pokračuje vo svojej nevyspytateľnej rétorike ohľadom vojny s Iránom.
Technická analýza
US100 (D1)
Zdroj: xStation (20.05.2026)
US100 sa po silnom odraze od miním z polovice marca 2026 pohybuje vo veľmi strmom a dynamickom rastovom kanáli. Po vytvorení nového maxima si trh vyberá dych. Cena teraz prechádza lokálnou korekciou, ale stále sa drží v hornej polovici kanála. Ak by sa korekcia prehĺbila, prvou dôležitou zastávkou a supportom je úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu okolo 28 000 bodov. Formácia je zreteľne pro-uptrendová. Cena sa výrazne vzdialila od kĺzavých priemerov, najmä od 50 SMA, čo potvrdzuje silné momentum, ale zároveň vysiela varovanie – trh je v krátkodobom horizonte mierne prekúpený.
Firemné správy
- Micron Technology (MU.US): Akcie vzrástli o viac než 3,5 %, ťahané presunom investorov od ázijských výrobcov po správach o možnom štrajku v továrňach Samsungu. Spoločnosť navyše práve začala vzorkové dodávky inovatívnych 256GB DDR5 serverových pamäťových modulov a vo veľkom nasadzuje prelomové 245TB SSD disky s vysokým výkonom. Oba produkty sú kľúčovými komponentmi potrebnými na pokračujúce fyzické škálovanie svetovej infraštruktúry umelej inteligencie.
- Target (TGT.US): Maloobchodný gigant zverejnil výsledky za 1. štvrťrok 2026 a výrazne prekonal trhové očakávania pri zisku aj tržbách. Upravený zisk na akciu dosiahol 1,71 USD pri konsenze 1,46 USD, zatiaľ čo tržby medziročne vzrástli o 6,7 % na 25,4 miliardy USD. Rast ťahala silná návštevnosť predajní (o 4,4 %) a takmer 9 % rast digitálnych predajov, podporený novou službou doručenia v ten istý deň Target Circle 360. Napriek tomu, že spoločnosť zvýšila výhľad ročných tržieb, akcie sa prepadli o viac než 5 %. Investorov znepokojil pokles prevádzkovej marže zo 6,2 % na 4,5 % medziročne, spôsobený najmä rastom predajných a administratívnych nákladov.
- Lowe’s (LOW.US): Americký líder trhu s potrebami pre domácich majstrov zverejnil solídne výsledky za 1. štvrťrok 2026 a prekonal odhady Wall Street na úrovni zisku aj tržieb. Upravený zisk na akciu dosiahol 3,03 USD oproti očakávaným 2,97 USD. Najväčším pozitívnym prekvapením bol rast porovnateľných tržieb o 0,6 %, čo predstavuje štvrtý po sebe idúci pozitívny štvrťrok. Tento výsledok podporil okrem iného 15,5 % rast e-commerce a pokračujúci dopyt v segmente profesionálnych dodávateľov aj na trhu veľkých domácich spotrebičov. Manažment plne potvrdil celoročný výhľad. Napriek všetkým týmto pozitívnym správam akcie mierne klesajú o 0,5 %.
- Hasbro (HAS.US): Americký výrobca hračiek a hier vstúpil do roka 2026 vo veľkom štýle a bez problémov prekonal hranicu 1 miliardy USD tržieb, zatiaľ čo trh očakával 963,9 milióna USD. Zisk na akciu dosiahol 1,47 USD pri konsenze 1,13 USD. Skutočným ťahúňom ziskovosti bol segment Wizards and Digital Gaming, ktorý vzrástol o 26 %. Mobilná hra Monopoly Go! pridala do výsledkov ďalších 41 miliónov USD. Celkové nadšenie však zatienil mierne slabší než očakávaný celoročný výhľad EBITDA a masívny 24 % pokles tržieb v zábavnom segmente. Výsledkom bol pokles akcií o viac než 8 %.
