📅 Ekonomický kalendár: Nvidia a zápisnica FOMC v centre pozornosti ❗

Dnešnej obchodnej seanse dominujú dve kľúčové udalosti: výsledky NVIDIA po uzavretí Wall Street a večerné zverejnenie zápisnice z aprílového zasadnutia FOMC.
🌍 Európske otvorenie
Euro Stoxx 50 otvoril bez jasného smeru. Sektorový obraz je zmiešaný. Technológie a komunikácie sa nachádzajú v kladnom teritóriu (+0,65 % a +0,24 %), ale trh ťahajú nahor iba obmedzene. Najväčšou brzdou rastu sú sektory Consumer Staples (-1,12 %), Consumer Discretionary (-0,69 %) a Financials (-0,50 %).
Zdroj: XTB
📊 Lídri a zaostávajúce akcie v SX5E
Rast vedú Siemens Energy a ASML. Obe akcie dnes pripisujú 1,84 %, pričom ASML od začiatku roka vykazuje pôsobivý rast o 38,53 %. Infineon pokračuje vo veľmi silnom výkone (+0,94 % dnes, +74,10 % YTD) a podporuje celý technologický sektor.
Na opačnom konci rebríčka sa nachádza Wolters Kluwer (-3,13 %), ktorý zároveň patrí medzi najväčších porazených aj v ročnom porovnaní (-60,29 % YTD), ďalej SAP (-2,52 %) a Hermès (-1,40 %).
🗓️ Kľúčové makroekonomické údaje dnes
- 03:00 – Čína, rozhodnutie o úrokových sadzbách
- 08:00 – Spojené kráľovstvo, CPI za apríl medziročne
- 11:00 – Eurozóna, inflácia HICP za apríl medziročne
- 16:30 – USA, týždenné zásoby ropy podľa EIA
- 20:00⚠️ – USA, zápisnica z aprílového zasadnutia FOMC – kľúčová udalosť dňa. Trh bude hľadať signály o vývoji úrokových sadzieb a postoji Fedu k makroekonomickej neistote.
🎯 Kvartálne výsledky – hlavný bod seansy
Dnes po uzavretí obchodovania na Wall Street zverejní NVIDIA (NVDA.US) výsledky za Q1 FY2027. Ide bezpochyby o najdôležitejší report týždňa. Pri pomere ceny k tržbám v desiatkach sú očakávania vysoké a akékoľvek prekvapenie by mohlo výrazne pohnúť trhom. Pred otvorením trhu zverejnili výsledky spoločnosti TJX, Target a Lowe's. Ide o firmy citlivé na spotrebiteľský dopyt, ktoré môžu ponúknuť pohľad na stav amerického maloobchodného sektora.
