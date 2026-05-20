Trumpove sľuby už trhu nestačia ⚠️ Poľnohospodári čakajú na skutočné čínske nákupy 🌾

- Americká pšenica v stredu klesla až o 1 % po predchádzajúcom raste takmer o 5 %.
- Čína zatiaľ nepotvrdila americké tvrdenie o nákupoch za 17 miliárd USD ročne do roku 2028.
- Neistota zasiahla aj ďalšie poľnohospodárske komodity, najmä sóju a kukuricu.
- Trh bude čakať na konkrétne čínske objednávky, ktoré by mohli potvrdiť skutočný dosah dohody.
Americké futures na pšenicu dnes viedli pokles na trhu s obilninami. Sentiment sa zhoršil po tom, čo Čína zatiaľ oficiálne nepotvrdila oznámenie administratívy Donalda Trumpa o plánovaných nákupoch amerických poľnohospodárskych produktov v hodnote miliárd dolárov.
Benchmarkové kontrakty na pšenicu odpísali až 1 %, a čiastočne tak korigovali prudký rast z predchádzajúcich dvoch seáns, keď posilnili takmer o 5 %. Výraznejšie strácali najmä odrody tvrdej červenej ozimnej pšenice. Slabší vývoj sa prejavil aj pri futures na sóju a kukuricu, čo ukazuje, že neistota zasiahla širší poľnohospodársky trh.
Pšenica na začiatku týždňa výrazne rástla po oznámení Bieleho domu, podľa ktorého mala Čína súhlasiť s nákupom amerických poľnohospodárskych produktov v hodnote najmenej 17 mld. USD ročne až do roku 2028. Táto suma mala nadväzovať na počiatočný záväzok týkajúci sa nákupov sóje a prišla po rokovaní medzi prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu.
Trh však rýchlo vytriezvel. Čínske ministerstvo obchodu dnes iba uviedlo, že medzi oboma krajinami bol stanovený akýsi orientačný cieľ s cieľom rozšíriť obojstranný poľnohospodársky obchod. Konkrétnu sumu 17 mld. USD však čínska strana nespomenula. Práve absencia jasného potvrdenia z Pekingu zvýšila nervozitu investorov a vyvolala pochybnosti, či budú oznámené nákupy skutočne realizované v deklarovanom rozsahu.
Podľa Tobina Goreyho zo spoločnosti Cornucopia Agri Analytics trh teraz nechce spoliehať iba na politické sľuby. Pre ceny obilnín je kľúčové, aby sa záväzky začali premietať do konkrétnych objednávok a fyzických dodávok. Inými slovami, obchodníci chcú vidieť skutočný tok nákupov, nie iba rámcové vyhlásenia.
Vývoj zároveň ukazuje, aký citlivý zostáva poľnohospodársky trh na vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom. Čína je pre amerických poľnohospodárov jedným z najdôležitejších odberateľov a akákoľvek neistota okolo obchodných dohôd sa rýchlo premieta do cien futures. Ak by Peking oficiálne potvrdil rozsiahlejšie nákupy, mohlo by to cenám obilnín znovu dodať podporu. Naopak, ďalšie mlčanie alebo nejasné formulácie môžu udržiavať tlak na pšenicu, sóju aj kukuricu.
Z pohľadu investorov je teraz dôležité sledovať, či Čína zverejní konkrétne objemy alebo harmonogram nákupov. Bez týchto detailov môže byť nedávny rast cien pšenice vnímaný skôr ako reakcia na politický optimizmus než ako začiatok trvalejšieho býčieho trendu.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice sa obchoduje okolo úrovne 664,13 USD a po predchádzajúcom raste z oblasti približne 609 USD postupne stráca dynamiku. Trh sa stále drží v hornej časti predchádzajúceho rastového rozpätia, ale aktuálny cenový vývoj ukazuje na opatrnosť kupujúcich a silnejšiu snahu predajcov stlačiť cenu nižšie.
Dôležitou oblasťou je teraz pásmo okolo Fibonacciho úrovne 0,236 na cene 669,39 USD, ktorú sa pšenici nedarí presvedčivo prekonať. Práve tu sa v posledných hodinách vytvára krátkodobý tlak na cenu. Ak by sa trh dokázal vrátiť nad túto oblasť, mohol by znovu otestovať zónu okolo 680 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce lokálne maximá.
Naopak, najbližšia podpora leží pri Fibonacciho úrovni 0,382 na cene 658,02 USD. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor na pokles smerom k 648,82 USD, kde sa nachádza úroveň 0,5. Ešte významnejší support sa nachádza v oblasti 637–639 USD, kde sa Fibonacciho úroveň 0,618 prekrýva s predtým rešpektovanou cenovou hladinou okolo 637,49 USD. Práve táto zóna môže byť pre kupujúcich dôležitá, pretože tu trh v minulosti opakovane reagoval.
Zdroj: xStation5
