Štrajk v Samsungu sa blíži ⚠️ Akcie reagujú prudkým poklesom 📉

- Samsung čelí plánovanému štrajku približne 48 000 zamestnancov, ktorý má trvať 18 dní.
- Hlavným sporom sú bonusy, ich strop a podiel zamestnancov na prevádzkovom zisku.
- Výpadky výroby by mohli zasiahnuť dodávky pamäťových čipov v čase silného dopytu po AI technológiách.
- Akcie Samsungu po správe klesli o približne 3 %, čo odráža obavy investorov z ďalšej eskalácie.
- Samsung čelí plánovanému štrajku približne 48 000 zamestnancov, ktorý má trvať 18 dní.
- Hlavným sporom sú bonusy, ich strop a podiel zamestnancov na prevádzkovom zisku.
- Výpadky výroby by mohli zasiahnuť dodávky pamäťových čipov v čase silného dopytu po AI technológiách.
- Akcie Samsungu po správe klesli o približne 3 %, čo odráža obavy investorov z ďalšej eskalácie.
Spoločnosť Samsung Electronics sa dostáva pod výrazný tlak po tom, čo skrachovali rokovania medzi vedením firmy a odbormi o bonusových platbách. Odborová organizácia zastupujúca približne 48 000 pracovníkov plánuje vo štvrtok začať rozsiahly štrajk, ktorý by mal trvať 18 dní. Ak sa protest skutočne uskutoční, môže mať dosah nielen na samotnú firmu, ale aj na juhokórejskú ekonomiku a globálny dodávateľský reťazec polovodičov.
Hlavným bodom sporu zostáva systém odmeňovania. Odbory požadujú zrušenie limitu na bonusy, ktorý teraz predstavuje 50 % ročnej mzdy, a zároveň chcú, aby Samsung vyčlenil 15 % ročného prevádzkového zisku na bonusové platby. Dôležité je aj to, že odbory chcú tieto zmeny formálne zakotviť na dlhšie obdobie, nie iba na jeden rok.
Vedenie Samsungu však požiadavky označilo za neprijateľné. Firma argumentuje tým, že by ich prijatie narušilo základné princípy riadenia spoločnosti, najmä pri divíziách, ktoré sú stratové. Podľa Samsungu by takýto systém mohol vytvoriť neudržateľný tlak na náklady a zhoršiť flexibilitu firmy v období, keď je polovodičový sektor stále veľmi cyklický.
Situáciu sa pokúšala sprostredkovať juhokórejská vláda. Odborový líder Choi Seung-ho uviedol, že odbory prijali finálny návrh vládneho mediátora, zatiaľ čo management podľa neho neustúpil v poslednom spornom bode. Odbory preto oznámili, že budú v štrajku pokračovať v súlade so zákonom.
Napätie je významné aj z makroekonomického hľadiska. Samsung sa podieľa takmer na štvrtine exportu Južnej Kórey a patrí medzi najdôležitejšie podniky celej krajiny. Výpadky výroby by preto mohli mať negatívny dosah na ekonomiku, ktorá je silne závislá od technologického exportu.
Riziko sa netýka iba Južnej Kórey. Samsung je najväčším svetovým výrobcom pamäťových čipov a prípadné narušenie produkcie by mohlo zasiahnuť globálne dodávky v čase, keď dopyt po polovodičoch rastie vďaka rozmachu umelej inteligencie. Práve AI infraštruktúra zvyšuje tlak na dostupnosť pamätí, serverových komponentov a ďalších čipových riešení.
Reakcia investorov bola negatívna. Akcie Samsungu po správe oslabili približne o 3 %, čo ukazuje, že trh vníma riziko štrajku vážne. Investori sa budú sústrediť najmä na to, či sa vláde podarí obnoviť mediáciu a či nedôjde k ďalšej eskalácii sporu.
Juhokórejská vláda už naznačila možnosť mimoriadnej arbitráže, ktorá by mohla štrajk dočasne zastaviť až na 30 dní. Tento krok sa však využíva zriedka a podľa vládnych predstaviteľov je naň zatiaľ príliš skoro. Stále tak existuje priestor na ďalšie rokovania, hoci čas na dosiahnutie dohody sa rýchlo kráti.
Z pohľadu investorov ide o citlivý moment. Samsung ťaží z oživenia dopytu po čipoch a z rastúcich investícií do AI, ale pracovný konflikt môže krátkodobo zhoršiť sentiment okolo akcií. Ak by sa štrajk predĺžil alebo zasiahol kľúčovú výrobu, mohlo by to zvýšiť volatilitu nielen pri Samsungu, ale aj v širšom polovodičovom sektore.
Graf Samsung (D1)
Akcie Samsungu po silnom rastovom trende prudko oslabili a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 4 400 GBX. Denný pokles o 4,89 % ukazuje na výraznú reakciu trhu, ktorá súvisí s obavami okolo plánovaného štrajku a možného dosahu na výrobu polovodičov. Hoci cena koriguje, dlhodobý technický obraz zatiaľ zostáva relatívne silný, pretože akcie sa stále nachádzajú vysoko nad hlavnými kĺzavými priemermi.
Z technického pohľadu je dôležité, že cena zostáva nad EMA 50, ktorá sa nachádza na úrovni 3 795,12 GBX, aj nad SMA 100 na hodnote 2 688,55 GBX. To znamená, že strednodobý trend zostáva naďalej rastový, hoci posledné sviečky naznačujú vyberanie ziskov po predchádzajúcom silnom raste. EMA 50 teraz predstavuje najbližšiu významnú podpornú oblasť, kde by sa mohli opäť aktivovať kupujúci.
Kľúčovou oblasťou bude teraz pásmo okolo 4 000–4 100 GBX, kde by trh mohol hľadať prvú silnejšiu podporu. Ak by cena túto oblasť udržala, mohol by nasledovať pokus o návrat k rezistencii v okolí 4 600–4 700 GBX. Naopak, hlbší pokles smerom k EMA 50 pri 3 795 GBX by znamenal výraznejšiu korekciu, ale stále by nemusel automaticky rušiť širší rastový trend.
Z pohľadu investorov graf ukazuje, že trh zatiaľ nepanikári, ale citlivo reaguje na riziko štrajku. Kým Samsung zostáva nad EMA 50, technický výhľad zostáva skôr konštruktívny. Ak by sa však pracovný spor predĺžil a cena prerazila pod túto úroveň, tlak predajcov by sa mohol výrazne zvýšiť.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Budú v Česku lieky na chudnutie zadarmo? 💊
Vstúpia polovodiče do korekcie po historickom raste?
Výpredaj na Wall Street 🚩Polovodičové a AI akcie pod tlakom
Nestlé a Mondelez sa pripajajú k iniciatíve 40 firiem na rozšírenie regeneratívneho poľnohospodárstva
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.