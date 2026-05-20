Libra klesá po relatívne slabom údaji CPI ⏰

Britský Úrad pre národnú štatistiku (ONS) dnes zverejnil údaje o inflácii za apríl 2026, ktoré trhy pozitívne prekvapili, aspoň z pohľadu boja proti inflácii. Medziročný CPI klesol na 2,8 %, zatiaľ čo trhový konsenzus očakával 3,0 % a marcová hodnota bola 3,3 %. Ide o najnižšiu úroveň CPI od marca 2025, čo približuje infláciu späť k 2 % cieľu Bank of England.
Za pozornosť stojí najmä spomalenie jadrovej inflácie (Core CPI) na iba 2,5 % medziročne. Ide o najnižšiu hodnotu od júla 2021, výrazne pod očakávaním 2,6 % a výrazne nižšie ako marcových 3,1 %. Inflácia v službách, ktorá je pre Bank of England kľúčovým ukazovateľom, prudko klesla na 3,2 % z predchádzajúcich 4,5 %. Prekonala tak aj trhové očakávania 3,5 %. Oba tieto údaje otvárajú priestor na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky zo strany Bank of England.
Hlavným faktorom, ktorý tlačil infláciu nadol, boli účty za energie. Zníženie cenového stropu zo strany Ofgem a vládne opatrenia zamerané na zníženie jednotkových nákladov viedli k medzimesačnému poklesu cien elektriny o 8,4 % a plynu o 4,4 %. Išlo zďaleka o najväčší negatívny príspevok k zmene medziročnej miery CPIH medzi marcom a aprílom 2026. Na druhej strane zostali pohonné hmoty silným proinflačným faktorom. Benzín zdražel o 16,6 pencí za liter a nafta až o 31,3 pencí, čím dosiahli najvyššie úrovne od novembra 2022, respektíve júla 2022.
Významné sú aj údaje PPI, ktoré poukazujú na rastúce nákladové tlaky v dodávateľskom reťazci. Inflácia výstupných cien výrobcov vzrástla na 4,0 % medziročne oproti očakávaniu 3,0 %, zatiaľ čo vstupný PPI vzrástol až na 7,7 % medziročne oproti konsenzu 6,3 %. To môže znamenať, že časť nákladových tlakov z výrobného sektora sa v nasledujúcich mesiacoch s oneskorením prenesie na spotrebiteľov.
Reakcia na devízovom trhu bola jednoznačná. Britská libra po zverejnení údajov výrazne oslabila a menový pár GBP/USD sa prepadol pod úroveň 1,3381. Tým prerazil support a vytvoril sviečku s dlhým spodným tieňom. Všetky tri EMA (50, 100 a 200) sa zbiehajú v oblasti 1,3394–1,3397, čím vytvárajú silnú rezistenčnú zónu nad aktuálnymi cenami. RSI klesol k úrovni približne 37, čo signalizuje rastúci predajný tlak, ale zatiaľ nie jednoznačne prepredaný trh.
Trhy tieto údaje vyhodnotili ako zelenú pre Bank of England, aby urýchlila cyklus znižovania úrokových sadzieb. To priamo znižuje atraktivitu libry.
