Ekonomický kalendár: PMI a žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA v centre pozornosti (21.08.2025)

Vo štvrtok budú dominovať správy PMI, ktoré poskytnú prehľad o aktivite vo výrobe a službách v kľúčových ekonomikách. Očakáva sa, že index eurozóny, ktorý sa už niekoľko mesiacov pohybuje mierne nad úrovňou 50, klesne o 0,2 bodu, čo naznačuje pomalšiu expanziu súkromného sektora po tom, ako vstúpili do platnosti clá Donalda Trumpa.
Na druhej strane Atlantiku budú okrem PMI zverejnené aj údaje o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA - obzvlášť dôležité po tom, ako včerajšia zápisnica Fed-u zdôraznila dôveru v zamestnanosť a väčšie obavy z inflácie. Taktiež sa očakáva regionálna správa filadelfského Fed-u a predstihový index v USA.
Ekonomický kalendár na dnes:
09:15 – Francúzsko, augustová správa o PMI:
- Kompozitný PMI: prognóza 48,5; predchádzajúca 48,6
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 48,2; predchádzajúca 48,2
- PMI v službách: prognóza 48,5; predchádzajúca 48,5
09:30 – Nemecko, augustová správa PMI:
- Kompozitný PMI: prognóza 50,2; predchádzajúca 50,6
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 48,8; predchádzajúca hodnota 49,1
- PMI v službách: prognóza 50,4; predchádzajúca 50,6
10:00 – Eurozóna, augustová správa PMI:
- Kompozitný PMI: prognóza 50,7; predchádzajúca 50,9
- PMI v službách: prognóza 50,8; predchádzajúca 51,0
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 49,5; predchádzajúca 49,8
10:30 – Spojené kráľovstvo, augustová správa PMI:
- PMI v službách: prognóza 51,8; predchádzajúca 51,8
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 48,2; predchádzajúca 48,0
- Kompozitný PMI: prognóza 51,6; predchádzajúca 51,5
14:30 – Kanada, júlový index cien surovín (RMPI):
- Mesačný: prognóza -0,5 % m/m; predchádzajúca 2,7 % m/m
- Ročný: predchádzajúca 1,1 % r/r
14:30 – Kanada, júlové údaje o inflácii:
- Index cien priemyselných výrobkov (IPPI): prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,4 % m/m
- IPPI r/r: predchádzajúci 1,7 % r/r
14:30 – USA, Týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti:
- Počiatočné žiadosti o podporu: prognóza 226 tis.; predchádzajúca 224 tis.
- 4-týždňový priemer: predchádzajúci 221.75 tis.
- Pokračujúce žiadosti: prognóza 1.960M; predchádzajúca 1.953M
14:30 – USA, správa Filadelfského Fedu za august:
- Index výrobného sektora: prognóza 6.8; predchádzajúca 15.9
- Podnikateľské podmienky: predchádzajúca hodnota 21,5
- Ceny: predchádzajúca 58,8
- Nové objednávky: predchádzajúca 18,4
- Zamestnanosť: predchádzajúca 10,3
15:45 – USA, augustová správa PMI:
- PMI vo výrobnom sektore: prognóza 49,7; predchádzajúca 49,8
- S&P Globálny kompozitný PMI: predchádzajúca 55,1
- PMI v službách: prognóza 54,2; predchádzajúca 55,7
16:00 – USA, júlové predaje existujúcich domov:
- Predpoveď: 3.92M; predchádzajúca 3.93M
