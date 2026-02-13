Ropa pod tlakom: Upokojenie situácie okolo Iránu a nadbytok ponuky tlačia ceny nadol

- Ropa smeruje k druhému týždennému poklesu, pričom cena ropy Brent sa pohybuje okolo 67 USD a cena ropy WTI okolo 63 USD.
- Uvoľnenie napätia medzi USA a Iránom znížilo rizikovú prémiu v cenách.
- IEA očakáva slabší rast dopytu a nadbytok ponuky.
- Rastúce zásoby v USA a možné zvýšenie ťažby vo Venezuele vyvíjajú tlak na ceny.
Ceny ropy smerujú k druhému týždennému poklesu v rade, keďže geopolitická prémia spojená s napätím medzi USA a Iránom postupne mizne z trhu. Severnomorská ropa Brent sa v súčasnosti obchoduje za približne 67,46 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa WTI sa pohybuje okolo 62,72 USD. Za celý týždeň klesla cena ropy Brent približne o 0,8 % a cena ropy WTI približne o 1,1 %.
Na začiatku týždňa ceny krátko vzrástli v dôsledku obáv z možnej intervencie USA proti Iránu v súvislosti s jeho jadrovým programom. Situáciu však upokojili vyhlásenia amerického prezidenta o možnej dohode v budúcom mesiaci, čo viedlo k zníženiu geopolitického rizikového prémie, ktorá bola zahrnutá v cenách.
Ďalším negatívnym faktorom je aktuálny výhľad Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), podľa ktorého tohtoročný rast globálneho dopytu po rope bude slabší, ako sa pôvodne očakávalo. Zároveň sa očakáva, že ponuka prekoná dopyt, čo vytvorí štrukturálny tlak na pokles cien.
K oslabeniu prispeli aj údaje, ktoré ukazujú významný nárast zásob ropy v USA, čo signalizuje nižšiu okamžitú spotrebu alebo nadbytok produkcie. Okrem toho trh očakáva, že produkcia vo Venezuele by sa mohla zvýšiť z približne 880 000 barelov denne na 1,2 milióna barelov denne v súvislosti s postupným uvoľňovaním sankcií. To by znamenalo ďalšie posilnenie už aj tak rastúcej globálnej ponuky.
Napriek tomu je pozoruhodné, že ceny nezaznamenali výraznejšie straty napriek kombinácii negatívnych správ. To môže naznačovať, že niektoré negatívne očakávania sú už započítané v cenách a že krátkodobá dynamika predaja začína slabnúť.
Graf OIL.WTI (H4)
Na grafe ropy WTI vidíme postupné oslabovanie po predchádzajúcom vzostupnom momente. Cena sa v súčasnosti pohybuje okolo 62,77 USD za barel a približuje sa k kĺzavým priemerom. EMA 50 (oranžová) je približne na úrovni 63,65 USD, zatiaľ čo SMA 100 (modrá) je blízko 62,96 USD. Aktuálna cena sa tak obchoduje pod EMA 50 a blízko SMA 100, čo naznačuje stratu krátkodobého býčieho momentu. Po silnom raste z oblasti 57 USD sa na prelome januára a februára vytvorilo lokálne maximum nad 65 USD.
Odvtedy sa trh dostal do konsolidácie a teraz vytvára mierne klesajúcu štruktúru nižších maxím. Ak dôjde k jasnému prelomeniu pod SMA 100, mohlo by to otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu smerom k oblasti 61,50 – 60,50 USD, kde sa nachádzala predchádzajúca konsolidačná zóna. CCI sa pohybuje okolo -141, t. j. v prepredanej zóne, čo môže signalizovať možnosť krátkodobého technického odrazu. Naopak, momentum klesá, čo potvrdzuje oslabenie kúpnej sily.
Zdroj: xStation5
