Trump zvažuje úpravu ciel na oceľ a hliník

- Administratíva pracuje na zúžení rozsahu 50 % ciel na oceľ a hliník.
- Najväčšie komplikácie spôsobujú clá na takzvané derivátové produkty obsahujúce kovy.
- EÚ tlačí na zmiernenie opatrení v rámci obchodnej dohody s USA.
- Podľa analýz hlavné náklady ciel znášajú americkí spotrebitelia a spoločnosti.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa pracuje na zúžení rozsahu ciel na oceľ a hliník, ktoré spoločnosti dlhodobo kritizujú ako príliš zložité a ťažko kvantifikovateľné. Úpravy majú reagovať nielen na praktické problémy, s ktorými sa podniky stretávajú, ale aj na tlak zo strany Európskej únie v prebiehajúcich obchodných rokovaniach.
Súčasná podoba opatrenia zahŕňa 50 % clo na dovoz ocele a hliníka, ktoré bolo zavedené s cieľom obmedziť vplyv čínskej nadprodukcie. Opatrenie však výrazne ovplyvnilo aj iných kľúčových obchodných partnerov USA, vrátane Kanady, EÚ, Mexika a Južnej Kórey. Clo bolo neskôr rozšírené na takzvané „derivátové výrobky“, t. j. výrobky obsahujúce oceľ alebo hliník. Práve táto časť pravidiel spôsobuje podnikom najviac komplikácií, pretože musia určiť presný podiel týchto kovov v dovážanom tovare.
Podľa dostupných informácií sa Úrad obchodného zástupcu USA (USTR) v súčasnosti zaoberá administratívnymi a colnými otázkami, ktoré vznikli počas rýchleho zavádzania colného programu. Biely dom už spoločnostiam naznačil, že sa pripravujú zmeny, ale konkrétna forma a harmonogram ešte neboli oznámené.
Tento krok by mohol byť pozitívnym signálom pre vzťahy medzi USA a EÚ. Hoci rámec obchodnej dohody bol dohodnutý minulý rok, jej úplná implementácia ešte nebola dokončená. Európska únia naďalej čelí 50 % clu na oceľ, hliník a stovky súvisiacich produktov, čo podľa Bruselu podkopáva význam dohodnutého 15 % colného stropu.
Ďalší tlak prichádza aj z domácej scény. Analýzy Kongresového rozpočtového úradu a Federálnej rezervnej banky v New Yorku naznačujú, že väčšinu nákladov na clá znášajú americkí spotrebitelia a podniky, a nie zahraniční vývozcovia, ako opakuje prezident Trump.
Trh reagoval na túto správu poklesom cien hliníka v Londýne, čo odzrkadľuje očakávania možnej úpravy obchodného režimu.
Graf HLINÍK (H1)
Cena hliníka zaznamenala výrazný pokles po tom, čo sa jej nepodarilo udržať rast nad úrovňou 3 150 USD, a v súčasnosti sa obchoduje na úrovni 3 059 USD. Z technického hľadiska je zrejmé, že cena prekonala krátkodobý kĺzavý priemer EMA 50 (3 103 GBP) a zároveň klesla aj pod SMA 100 (3 087 GBP). Toto dvojité prelomenie predstavuje negatívny technický signál a potvrdzuje zmenu krátkodobého trendu na medvediu fázu. Oba kĺzavé priemery teraz tvoria zónu odporu v oblasti 3 090 – 3 105 USD. CCI (-176) je hlboko v prekúpenej oblasti, čo môže naznačovať možnosť krátkodobého technického odrazu. Momentum však naďalej klesá, čo potvrdzuje silný predajný tlak. Okrem toho zvýšený objem v posledných červených sviečkach naznačuje zrýchlenie výpredaja.
Z hľadiska cenovej štruktúry je kľúčovou podporou rozsah okolo 3 040 – 3 000 USD. Prekonanie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalšie oslabenie smerom k úrovniam zo začiatku februára. Naopak, návrat nad 3 100 USD by bol prvým znakom stabilizácie.
Zdroj: xStation5
