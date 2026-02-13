Graf dňa: USD/JPY vysoko volatilný pred americkým CPI

Menový pár USD/JPY sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 153,50, pričom sú viditeľné výrazné cenové výkyvy. Trh zostáva veľmi citlivý na vývoj v Spojených štátoch aj v Japonsku. Japonský jen stráca svoju úlohu bezpečného prístavu a akékoľvek komentáre členov BoJ alebo zverejnenie makroekonomických dát môžu vyvolať prudké pohyby tohto menového páru.
Zdroj: xStation5
Kľúčové faktory ovplyvňujúce USD/JPY
Politika Bank of Japan a kroky vlády
Bank of Japan pokračuje v procese normalizácie úrokových sadzieb, avšak reakcie trhu zostávajú dynamické. Komentáre poradcu premiérky Sanae Takaichi, podľa ktorých nie je naliehavé menovať zástancov reflácie do uvoľnených miest v rade BoJ, najskôr oslabili jen a umožnili páru USD/JPY rásť smerom k úrovni 153,30. Následné jastrabie vyjadrenia člena rady BoJ Tamuru však jen posilnili a vyvolali prudké výkyvy menového páru.
Makroekonomické dáta z USA
Investori naďalej čakajú na zverejnenie amerického CPI, ktoré môže určiť krátkodobý smer páru USD/JPY. Vyššie než očakávané hodnoty CPI by mohli podporiť dolár, zatiaľ čo slabšie dáta môžu obmedziť rastový potenciál páru. Krátkodobé cenové pohyby sú aktuálne veľmi výrazné, čo odráža neistotu trhu pred týmto kľúčovým zverejnením.
Trhový sentiment a režim risk-off
Opatrnosť investorov zostáva vysoká. Sentiment risk-off v tomto prípade skôr podporuje dolár než jen, no mena reaguje prudko na akékoľvek impulzy z USA alebo Japonska. Volatilita páru zostáva zvýšená a obchodníci sa pred zverejnením CPI vyhýbajú dlhodobým pozíciám.
Možné krátkodobé scenáre
- Silné dáta CPI môžu posunúť USD/JPY nad úroveň 154 a predĺžiť krátkodobý rastový trend.
- Slabšie hodnoty CPI v USA môžu vyvolať rýchle posilnenie jenu a pokles pod úroveň 153,00.
- Aktuálne sa pár môže dynamicky pohybovať v pásme 153,00–154,00 v závislosti od reakcie trhu na makroekonomické dáta a komunikáciu BoJ.
USD/JPY sa nachádza vo fáze vysokej volatility, pričom jen reaguje dynamicky na politický a makroekonomický vývoj. Pár sa obchoduje okolo 153,50, no jeho krátkodobý smer bude závisieť od zverejnenia amerického CPI a ďalších signálov z Japonska.
