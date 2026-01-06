Ekonomický kalendár: PMI dáta ako kľúčové správy dňa 📌

Dnešný makroekonomický kalendár je pomerne ľahký. Hlavné publikácie budú predstavovať PMI dáta z európskych krajín, neskôr ich doplnia údaje z PMI zo Spojených štátov.
Napriek sviatku Zjavenia Pána (Traja králi), ktorý sa oslavuje v niektorých krajinách, zostávajú burzy väčšinou otvorené. Obchodné harmonogramy sa líšia: viaceré burzy v strednej a východnej Európe — kde je štátny sviatok — sú zatvorené, zatiaľ čo hlavné západoeurópske trhy ako Euronext a Londýnska burza, ako aj americké burzy (NYSE a Nasdaq) fungujú normálne. Ázijské trhy tiež väčšinou fungujú bez zmien.
Podrobný kalendár dňa:
08:45, Francúzsko – inflačné dáta za december:
-
CPI Francúzsko: skutočnosť 0,1 % m/m; očakávanie 0,2 % m/m; predchádzajúce -0,2 % m/m
-
CPI Francúzsko: skutočnosť 0,8 % r/r; očakávanie 0,9 % r/r; predchádzajúce 0,9 % r/r
-
HICP Francúzsko: skutočnosť 0,1 % m/m; očakávanie 0,2 % m/m; predchádzajúce -0,2 % m/m
-
HICP Francúzsko: skutočnosť 0,7 % r/r; očakávanie 0,8 % r/r; predchádzajúce 0,8 % r/r
09:15, Španielsko – PMI dáta za december:
-
HCOB PMI služieb Španielsko: skutočnosť 57,1; očakávanie 54,8; predchádzajúce 55,6
09:45, Taliansko – PMI dáta za december:
-
HCOB PMI služieb Taliansko: očakávanie 54,2; predchádzajúce 55,0
-
HCOB Kompozitné PMI Taliansko: predchádzajúce 53,8
09:50, Francúzsko – PMI dáta za december:
-
HCOB PMI služieb Francúzsko: očakávanie 50,2; predchádzajúce 51,4
-
HCOB Kompozitné PMI Francúzsko: očakávanie 50,1; predchádzajúce 50,4
09:55, Nemecko – PMI dáta za december:
-
HCOB PMI služieb Nemecko: očakávanie 52,6; predchádzajúce 53,1
-
HCOB Kompozitné PMI Nemecko: očakávanie 51,5; predchádzajúce 52,4
10:00, eurozóna – PMI dáta za december:
-
HCOB PMI služieb eurozóna: očakávanie 52,6; predchádzajúce 53,6
-
HCOB Kompozitné PMI eurozóna: očakávanie 51,9; predchádzajúce 52,8
10:30, Spojené kráľovstvo – PMI dáta za december:
-
S&P Global PMI služieb: očakávanie 52,1; predchádzajúce 51,3
-
S&P Global Kompozitné PMI: očakávanie 52,1; predchádzajúce 51,2
14:00, Nemecko – inflačné dáta za december:
-
HICP Nemecko: očakávanie 0,4 % m/m; predchádzajúce -0,5 % m/m
-
HICP Nemecko: očakávanie 2,2 % r/r; predchádzajúce 2,6 % r/r
-
CPI Nemecko: očakávanie 0,3 % m/m; predchádzajúce -0,2 % m/m
-
CPI Nemecko: očakávanie 2,0 % r/r; predchádzajúce 2,3 % r/r
15:45, Spojené štáty – PMI dáta za december:
-
S&P Global PMI služieb: očakávanie 52,9; predchádzajúce 54,1
-
S&P Global Kompozitné PMI: očakávanie 53,0; predchádzajúce 54,2
