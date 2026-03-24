Ekonomický kalendár - PMI dáta sú v centre pozornosti, zatiaľ čo ropa obnovuje rast

Hoci je dnešný ekonomický kalendár výrazne bohatší než včera, globálne trhy zostávajú pevne naviazané na vývoj na Blízkom východe. Napriek päťdňovému ultimátu Donalda Trumpa na dosiahnutie diplomatickej dohody nočné útoky na iránsku energetickú infraštruktúru opäť obnovili rast na ropných trhoch.
Skôr počas ázijskej seansy prinieslo Japonsko sériu slabších dát, než sa očakávalo. Predbežný výrobný PMI za marec klesol na 51,4, čo zaostalo za trhovým očakávaním rastu na 53,2. Národná inflácia CPI navyše nečakane spomalila na 1,3 % medziročne z februárových 1,5 %. Napriek tomu analytici naznačujú, že Bank of Japan stále smeruje k zvýšeniu sadzieb v apríli, a to vzhľadom na výrazné premietanie súčasného energetického šoku do domácich cien.
Ekonomický kalendár (konsenzus podľa Reuters):
- 09:15 – Francúzsko: Predbežný výrobný PMI (odhad: 49,4; predchádzajúci: 50,1)
- 09:15 – Francúzsko: Predbežný PMI služieb (odhad: 49,2; predchádzajúci: 49,6)
- 09:30 – Nemecko: Predbežný výrobný PMI (odhad: 49,6; predchádzajúci: 50,9)
- 09:30 – Nemecko: Predbežný PMI služieb (odhad: 52,5; predchádzajúci: 53,5)
- 10:00 – Eurozóna: Predbežný výrobný PMI (odhad: 49,4; predchádzajúci: 50,8)
- 10:00 – Eurozóna: Predbežný PMI služieb (odhad: 51,1; predchádzajúci: 51,9)
- 10:30 – Veľká Británia: Predbežný výrobný PMI (odhad: 50,0; predchádzajúci: 51,7)
- 10:30 – Veľká Británia: Predbežný PMI služieb (odhad: 52,8; predchádzajúci: 53,9)
- 13:30 – USA: Jednotkové náklady práce za Q4 (odhad: 2,8 % QoQ; predchádzajúci: -1,9 % QoQ)
- 13:30 – USA: Produktivita mimo poľnohospodárstva za Q4 (odhad: 2,8 % QoQ; predchádzajúci: 4,9 % QoQ)
- 14:45 – USA: Predbežný výrobný PMI (odhad: 51,5; predchádzajúci: 51,6)
- 14:45 – USA: Predbežný PMI služieb (odhad: 52,0; predchádzajúci: 51,7)
- 21:30 – USA: Správa API o zásobách ropy (predchádzajúci: 6,6 mil. barelov)
Ako môže trh reagovať?
- Predbežné PMI (eurozóna, Nemecko, Veľká Británia): Tieto dáta prinášajú prvý pohľad na ekonomické zdravie v aktuálnom mesiaci. V situácii, keď sa EURUSD obchoduje na úrovni 1,16, by výrazne slabší výsledok nemeckého alebo celoeurópskeho výrobného PMI — najmä ak by ďalej klesol pod hranicu 50,0, ktorá signalizuje kontrakciu — mohol vyvolať prudký výpredaj eura, keďže trhy by prehodnotili ďalší postup ECB.
- Jednotkové náklady práce a produktivita v USA: V súčasnom prostredí vyšších sadzieb na dlhšie obdobie sa Fed intenzívne zameriava na inflačné tlaky. Vyššie než očakávané jednotkové náklady práce (odhad: 2,8 %) by naznačovali, že mzdová inflácia zostáva hrozbou, čo by pravdepodobne ešte viac posilnilo USD voči hlavným menám.
- Správa API o zásobách ropy: Vzhľadom na nočné útoky v Iráne a napätú situáciu v Perzskom zálive budú týždenné dáta o zásobách pozorne sledované. Pokles zásob by poskytol ďalšiu fundamentálnu podporu súčasnému rastu cien ropy.
Denné zhrnutie: Irán nemá záujem o Trumpov mierový plán
Rivian – partnerstvo s Uberom a model R2. Je to „zabijak Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA opäť výrazne vzrástli. Ropa WTI sa drží nad 88 USD
Zhrnutie trhov 📈 Európske indexy rastú napriek napätiu medzi Iránom a USA
