Ekonomický kalendár: PMI reporty a americký trh práce v centre pozornosti 🔎

Globálne trhy vstupujú do seansy v prostredí silnej ochoty riskovať, ktorú podporujú rekordné maximá indexov S&P 500 a MSCI ACWI aj rally polovodičových akcií. Sentiment však zostáva krehký pre napätie na Blízkom východe, ktoré naďalej podporuje ceny ropy a zvyšuje volatilitu na komoditných trhoch. V Ázii pozornosť pritiahli slabšie údaje austrálskeho HDP, silný rast čínskeho Caixin PMI v službách a stabilizácia japonského PMI v službách okolo hranice 50 bodov.
Dnešný makroekonomický kalendár sa sústreďuje najmä na údaje zo sektora služieb z Európy a Spojených štátov, ako aj na vývoj na americkom trhu práce. Kľúčové reporty pre dolár, dlhopisové trhy a akciové indexy zahŕňajú report zamestnanosti ADP, ISM PMI v službách, údaje o priemyselných objednávkach a Béžovú knihu Fedu. V Poľsku budú investori pozorne sledovať komentáre guvernéra NBP Adama Glapińského.
Kľúčové udalosti dňa:
- 09:55 — Nemecko: PMI v službách, konsenzus 47,8
- 10:00 — Eurozóna: PMI v službách, konsenzus 46,4
- 11:00 — Eurozóna: inflácia PPI r/r, konsenzus 4,8 %
- 14:15 — Spojené štáty: report zamestnanosti ADP, konsenzus 116 tis.
- 15:00 — Poľsko: prejav guvernéra NBP Adama Glapińského
- 15:45 — Spojené štáty: S&P Global PMI v službách, konsenzus 50,9
- 16:00 — Spojené štáty: ISM PMI v službách, konsenzus 53,7, a priemyselné objednávky, konsenzus 4,6 % m/m
- 16:30 — Spojené štáty: týždenné zásoby ropy podľa EIA
- 20:00 — Spojené štáty: Béžová kniha Fedu
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