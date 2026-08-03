BREAKING: ISM spracovateľského priemyslu v USA výrazne prekonal očakávania

ISM spracovateľského priemyslu (júl): 55,6 bodu (odhad: 53,9; predchádzajúci: 53,3)
- Ceny platené výrobcami: 71,1 (odhad: 71,0; predchádzajúci: 73,0)
- Nové objednávky: 56,7 (odhad: 56,7; predchádzajúci: 56,0)
- Zamestnanosť: 52,8 (odhad: 50,0; predchádzajúci: 49,7)
Júlový index ISM spracovateľského priemyslu dosiahol 55,6 bodu, výrazne prekonal odhad 53,9 aj júnovú hodnotu 53,3. Ide o najvyššiu úroveň za posledné štyri roky a jasný signál, že aktivita amerického priemyslu opäť výrazne zrýchľuje, a nejde len o stabilizáciu.
Silné údaje naprieč všetkými zložkami
Všetky hlavné zložky indexu prekonali očakávania alebo ich splnili. Index cien platených výrobcami dosiahol 71,1 bodu, mierne nad očakávaním 71,0. Zamestnanosť vzrástla na 52,8 bodu oproti očakávaným 50,0 a vrátila sa do pásma expanzie. Index nových objednávok zostal na silných 56,7 bodu, presne v súlade s očakávaniami. Mimoriadne dôležitý je rast zamestnanosti, keďže zamestnanosť v spracovateľskom priemysle bola počas väčšiny tohto roka v pásme poklesu a ešte v júni dosahovala len 49,7 bodu.
Čo to znamená pre Fed
Hodnota indexu cien platených výrobcami nad 70 bodmi bola historicky považovaná za včasný signál zrýchľujúcej inflácie na úrovni výrobcov. Tá často predchádza vývoju CPI a PPI o jeden až tri mesiace a býva spojená s jastrabejšou komunikáciou Fedu. V kombinácii s najvyšším indexom ISM za posledné štyri roky a návratom zamestnanosti do pásma expanzie tieto údaje podporujú scenár „odolnej ekonomiky a pretrvávajúcej inflácie“, ktorý vedie Fed k opatrnosti pri znižovaní úrokových sadzieb.
Celkovo ide o jastrabí súbor údajov. Silný ekonomický rast, robustný trh práce a zvýšené inflačné tlaky na vstupných nákladoch dávajú Fedu priestor ponechať úrokové sadzby na vyšších úrovniach dlhšie namiesto urýchlenia cyklu ich znižovania.
Čo to znamená pre americký dolár
Historicky býva takto výrazne lepší výsledok ISM pozitívny pre americký dolár, pretože znižuje očakávania skorého poklesu úrokových sadzieb a potvrdzuje silnejšiu výkonnosť americkej ekonomiky v porovnaní s ostatnými vyspelými ekonomikami. Kombinácia štvorročného maxima hlavného indexu, návratu zamestnanosti do pásma expanzie a pretrvávajúcich cenových tlakov vytvára pre dolár silnú fundamentálnu podporu, najmä voči menám, ktorých centrálne banky sa už prikláňajú k uvoľňovaniu menovej politiky. Trhy budú sledovať, či údaje povedú k prehodnoteniu očakávaní ohľadom sadzieb Fedu. Ak investori posunú očakávania prvého zníženia sadzieb ďalej do budúcnosti, americký dolár môže pokračovať v posilňovaní voči menám skupiny G10.
Americký dolár po zverejnení údajov mierne posilňuje.
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