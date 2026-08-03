Denné zhrnutie: Na globálne trhy sa vracia úľava 🎢 Ceny ropy klesajú o 8 % 🚨

Pondelkové obchodovanie prinieslo na globálne trhy výraznú úľavu, keď sa po víkendových politických rozhodnutiach týkajúcich sa konfliktu na Blízkom východe výrazne zlepšila ochota investorov podstupovať riziko.
Hlavný faktor dňa
Hlavným impulzom dnešných ziskov bolo rozhodnutie prezidenta Trumpa zrušiť plánovaný útok na Irán, čo upokojilo investorov po týždňoch rastúcich obáv z eskalácie konfliktu. Trhy reagovali klasickým scenárom „risk-on“ – akcie posilnili, zatiaľ čo ceny ropy prudko klesli. Komentátori však upozorňujú, že prevláda prístup „už sme to videli“, keďže podobné vyhlásenia zazneli opakovane bez toho, aby priniesli trvalé riešenie. Sentiment ďalej podporilo zmiernenie výpredajov spoločností spojených s AI po poklesoch z minulého týždňa.
Geopolitika
Situácia okolo Iránu zostáva neistá. Trump tvrdí, že rokovania s Teheránom pokračujú, zatiaľ čo iránske ministerstvo zahraničných vecí poprelo existenciu priamych rokovaní s Washingtonom a pripustilo iba diskusie o námornej doprave prostredníctvom Ománu. Prezident označil iránske vedenie za mimoriadne neúprimné a opätovne zdôraznil plnú kontrolu amerického námorníctva nad Hormuzským prielivom. Riziko pre lodnú dopravu však naďalej pretrváva – organizácia UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informovala o explózii v blízkosti tankera pri pobreží Ománu. Analytici Fitch Solutions zvýšili pravdepodobnosť ďalšej eskalácie konfliktu z 25 % na 35 % a upozorňujú, že vojenské incidenty môžu pokračovať aj napriek diplomatickému pokroku.
Makroekonomické údaje
Náladu na trhoch podporil silný júlový index ISM vo výrobnom sektore, ktorý dosiahol 55,6 bodu – najvyššiu úroveň od mája 2022 a výrazne prekonal trhový konsenzus na úrovni 54,0 bodu. Index zamestnanosti vo výrobnom sektore sa prvýkrát po viac ako dvoch rokoch vrátil do pásma expanzie, zatiaľ čo produkcia zaznamenala najrýchlejší rast za takmer päť rokov. Cenové tlaky však napriek miernemu poklesu zostávajú vysoké. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol o 7 bázických bodov na približne 4,67 %, čo odráža mierne zmiernenie inflačných obáv.
Akciové indexy
Americké akciové indexy uzavreli obchodovanie so solídnymi ziskami. Nasdaq Composite vzrástol približne o 2 % vďaka technologickému sektoru, index S&P 500 pridal 1,3 % a Dow Jones posilnil o 0,9 %.
Akcie
Hviezdou dňa bol Amazon, ktorého trhová kapitalizácia prvýkrát prekročila hranicu 3 biliónov USD po tom, ako akcie vzrástli takmer o 5 %. Spoločnosť tak zavŕšila svoj najlepší týždeň od roku 2015 vďaka výborným štvrťročným výsledkom a zrýchleniu rastu AWS. Meta posilnila takmer o 7 %, zatiaľ čo Alphabet a Microsoft si pripísali približne 5 %, čo odráža oživenie sektora Big Tech po predchádzajúcom tlaku na AI spoločnosti. Pozornosť investorov sa teraz presúva na utorkové výsledky spoločnosti SpaceX, ktoré budú prvými od júnového vstupu na burzu a predstavujú dôležitý test ambiciózneho ocenenia firmy po tom, ako od debutu stratila viac ako 500 miliárd USD trhovej kapitalizácie.
Meny
Americký dolár mierne posilnil a čiastočne tak vymazal straty po poslednom zasadnutí Fedu. Dolárový index pridáva 0,17 %, menový pár EUR/USD klesá o 0,37 % a USD/JPY oslabuje o 0,29 %.
Komodity
Ceny ropy výrazne klesli. Futures na WTI stratili viac ako 7 % a obchodujú sa v pásme 78,59–79,49 USD za barel, zatiaľ čo Brent oslabil takmer o 6 % na 83,00–83,73 USD za barel. Pokles cien ropy bol priamym dôsledkom zrušenia útoku na Irán a oznámenia o obnovení rokovaní, ktoré znížilo geopolitickú prémiu započítanú do cien ropy. Zlato zostalo stabilné v blízkosti 4 034 USD za uncu a napriek poklesu averzie k riziku vykazovalo len minimálne cenové výkyvy.
Kryptomeny
Bitcoin posilnil o 0,48 % a obchodoval sa v pásme 63 700 až 63 888 USD napriek spomaľujúcim inštitucionálnym nákupom. Spoločnosť Strategy Michaela Saylora predala 1 638 BTC za 104,7 milióna USD a získané prostriedky použila na výplatu dividend z prioritných akcií a spätný odkup akcií STRC. Americké spotové ETF na bitcoin zaznamenali počas poslednej obchodnej seansy týždňa čistý odliv 265,37 milióna USD, čím sa celkový týždenný odliv zvýšil na 61,5 milióna USD.
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