PMI v eurozóne: Oživenie nemeckého priemyslu zakrýva pretrvávajúcu stagnáciu 🇪🇺

Predbežný výrobný index PMI v eurozóne dosiahol 51,9 bodu, mierne pod očakávaním na úrovni 52 bodov. Predchádzajúca hodnota predstavovala 51,4 bodu a bola revidovaná na 52 bodov. Index napriek tomu zostáva nad hranicou 50 bodov, ktorá signalizuje expanziu sektora. Najväčším prekvapením reportu je najsilnejší rast produkcie za takmer 4 roky, hoci rozdiely medzi hlavnými ekonomikami zostávajú výrazné.
Európsky priemysel získava pevnejšiu pôdu pod nohami
Predbežný augustový údaj potvrdzuje oživenie dynamiky európskeho priemyslu. Index sa už siedmy mesiac po sebe drží nad hranicou 50 bodov, čo poukazuje na mimoriadnu odolnosť sektora voči geopolitickým otrasom súvisiacim s vojnou na Blízkom východe.
Dopyt, najmä domáci, však zostáva ďaleko od výraznejšieho rastu. Nové objednávky rastú iba veľmi pomaly, a to napriek takzvanému „geopolitickému predzásobeniu“, teda hromadnému zadávaniu objednávok s cieľom znížiť neistotu. Znižovanie objemu nevybavených objednávok však opäť podporilo rast priemyselnej produkcie.
Graf 1. Výrobný PMI v Nemecku, Francúzsku a eurozóne
Zdroj: XTB Research, dáta Macrobond
Ťahá Nemecko opäť európsky priemysel?
Spomedzi štyroch najväčších ekonomík eurozóny podalo najsilnejší výkon Nemecko, ktorého index PMI dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2022 a vyrovnal predchádzajúce maximum z minuloročného marca. Cenové tlaky sú v súčasnosti najslabšie od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe a produkciu opäť podporil silný export, čiastočne spojený s predzásobením. Rast dopytu však pochádzal najmä z Ázie a Ameriky.
Naopak, pokles dopytu v rámci Európy výrazne zaťažil výsledky vo Francúzsku a Španielsku, zatiaľ čo v Taliansku nedošlo k zásadnejším zmenám.
Hoci Nemecko v európskych makroekonomických prieskumoch opäť preberá vedúcu úlohu, tvrdé dáta naďalej poukazujú na stagnáciu. Od začiatku roka bol medziročný rast priemyselnej produkcie zaznamenaný iba v apríli, keď dosiahol 0,4 %. Najnovšie májové údaje naopak ukázali pokles o 0,2 % medzimesačne a o 1,2 % medziročne.
Hoci údaje o produkcii prichádzajú s oneskorením, reálna ekonomika má pred sebou ešte dlhú cestu, kým dokáže zvrátiť downtrend a dobehnúť výrazné zlepšenie nálady viditeľné v prieskumoch. Kľúčovými prekážkami však naďalej zostávajú silná cenová konkurencia z Číny a vysoké ceny komodít.
Graf 2. Priemyselná produkcia a nálada vo výrobnom sektore eurozóny
Zdroj: XTB Research, dáta Bloomberg
Technická analýza: EUR/USD (D1)
Menový pár EUR/USD dnes otvoril rastovým gapom o 0,15 %, optimizmus spojený s návratom Iránu a USA k rokovaniam však rýchlo vyprchal. Pre nedostatok konkrétnych informácií a čakanie na americký index ISM Manufacturing o 16:00 sa kurz vrátil smerom k piatkovej zatváracej cene okolo 1,1530.
Kurz sa však udržal nad 100-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA100; tmavofialová), čo naznačuje pretrvávajúci vplyv mierne slabších než očakávaných európskych indexov PMI.
Trh aktuálne započítava iba jedno zvýšenie úrokových sadzieb v USA do konca roka 2026. EUR/USD by preto mohol opäť otestovať EMA100 iba v prípade výrazne lepšieho výsledku indexu ISM, najmä ak by report obsahoval silnú cenovú alebo inflačnú zložku.
Zdroj: xStation5
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