Ekonomický kalendár: PMI v sektore služieb v Európe; JOLTS v USA (03.09.2025)

Nepokoj okolo ciel Donalda Trumpa ustupuje do úzadia, keďže trhy čakajú na rozhodnutie Najvyššieho súdu, zatiaľ čo pozornosť investorov sa dnes presunie na sériu kľúčových makroekonomických správ v Európe a USA.
V Európe bude v centre pozornosti séria správ o PMI v sektore služieb, ktoré by mali ukázať najrýchlejšie zrýchlenie od marca. Okrem údajov o PMI vystúpi prezidentka ECB Christine Lagarde a poľská MPC oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách.
V USA bude v centre pozornosti správa JOLTS o voľných pracovných miestach za júl. Po slabších než očakávaných údajoch ISM o zamestnanosti budú trhy hľadať ďalšie dôkazy podporujúce potenciálne zníženie úrokových sadzieb Fedu. Člen FOMC Neel Kashkari poskytne rozhovor.
Ekonomický kalendár na dnes:
09:15, Španielsko – augustová správa PMI:
- Prognóza PMI pre služby 54,4; predchádzajúca hodnota 55,1;
09:30, Spojené kráľovstvo – prejav člena MPC BoE Manna
09:30, Eurozóna – prejav prezidentky ECB Lagardeovej
09:50, Francúzsko – augustová správa PMI:
- Prognóza kompozitného PMI 49,8; predchádzajúca hodnota 48,6;
- PMI v sektore služieb prognóza 49,7; predchádzajúca hodnota 48,5;
09:55, Nemecko – augustová správa PMI:
- Kompozitný PMI prognóza 50,9; predchádzajúca hodnota 50,6;
- PMI v sektore služieb prognóza 50,1; predchádzajúca hodnota 50,6;
10:00, Eurozóna – Správa PMI za august:
- PMI v sektore služieb – prognóza 50,7; predchádzajúca hodnota 51,0;
- Kompozitný PMI – prognóza 51,1; predchádzajúca hodnota 50,9;
10:30, Spojené kráľovstvo – Správa PMI za august:
- PMI v sektore služieb – prognóza 53,6; predchádzajúca hodnota 51,8;
- Prognóza kompozitného PMI 53,0; predchádzajúca hodnota 51,5;
11:30, Nemecko – aukcia 10-ročných nemeckých dlhopisov:
- predchádzajúca hodnota 2,690 %;
14:00, Poľsko – rozhodnutie o úrokovej sadzbe za september:
- prognóza 4,75 %; predchádzajúca hodnota 5,00 %;
14:30, Kanada – Produktivita práce (q/q) 2. štvrťrok:
- prognóza -0,2 %; predchádzajúca hodnota 0,2 %;
15:15, Spojené kráľovstvo – Vypočutia výboru BoE MPC Treasury
16:00, USA – Objednávky tovarov dlhodobej spotreby za júl:
- Objednávky tovarov bez dopravy: predchádzajúca hodnota 0,4 % m/m;
- Objednávky tovární: prognóza -1,3 % m/m; predchádzajúca hodnota -4,8 % m/m;
- Trvanlivé tovary bez dopravy: predchádzajúca hodnota 1,1 % m/m;
- Trvanlivé tovary bez obrany: prognóza -2,5 % m/m; predchádzajúca hodnota -2,5 % m/m.
16:00, USA – Voľné pracovné miesta JOLTS (júl):
- prognóza 7,380 mil.; predchádzajúce 7,437 mil.
22:30, USA – Správa EIA:
- Týždenné zásoby ropy API: predchádzajúce -0,974 mil.
