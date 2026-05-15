Ekonomický kalendár: Pozornosť pri globálnych dátach sa presúva na USA a Kanadu

Dnešná makroekonomická seansa má pomerne zmiešaný charakter. Pozornosť sa však jasne presúva k dátam z hlavných vyspelých ekonomík. Investori budú sledovať predovšetkým údaje z USA a Kanady, ktoré môžu priniesť nové signály o stave ich ekonomík po nedávnych výkyvoch sentimentu. V Európe sa pozornosť zameria na inflačné dáta z Poľska, ktoré môžu pomôcť vyhodnotiť tempo dezinflácie a výhľad menovej politiky NBP. Zverejnené budú aj dáta z viacerých menších ekonomík, ich vplyv na meny a očakávania centrálnych bánk však bude pravdepodobne skôr lokálny.
Ekonomický kalendár na dnes
- 08:00 Nórsko: Bilancia zahraničného obchodu (NOK): apríl: 84,2 mld. (predchádzajúce 97,5 mld.)
- 09:00 Česká republika: Zápis zo zasadnutia ČNB: máj
- 09:30 Poľsko: Finálna inflácia CPI (m/m): apríl: výhľad 0,6 % (predchádzajúce 1,1 %)
- 09:30 Poľsko: Finálna inflácia CPI (r/r): apríl: výhľad 3,2 % (predchádzajúce 3,0 %)
- 10:00 Taliansko: Finálna inflácia CPI (m/m): apríl: výhľad 1,2 % (predchádzajúce 0,5 %)
- 10:00 Taliansko: Finálna inflácia CPI (r/r): apríl: výhľad 2,8 % (predchádzajúce 1,7 %)
- 10:00 Česká republika: Bilancia bežného účtu (CZK): marec: 13,1 mld. (predchádzajúce 17,37 mld.)
- 14:00 Poľsko: Platobná bilancia: marec
- 14:00 Poľsko: Bežný účet (EUR): marec: -1 250 mil. (predchádzajúce -990 mil.)
- 14:00 Poľsko: Obchodná bilancia (EUR): marec: (predchádzajúce -1 025 mil.)
- 14:00 Rumunsko: Rozhodnutie NBR o úrokovej sadzbe: máj: výhľad 6,50 % (predchádzajúce 6,50 %)
- 14:15 Kanada: Začatá výstavba domov: apríl: výhľad 241 tis. (predchádzajúce 235,9 tis.)
- 14:30 USA: Index NY Empire State: máj: výhľad 7,7 (predchádzajúce 11)
- 14:30 Kanada: Predaje vo výrobnom sektore (m/m): marec: (predchádzajúce 3,6 %)
- 15:15 USA: Priemyselná produkcia (m/m): apríl: výhľad 0,3 % (predchádzajúce -0,5 %)
- 15:15 USA: Využitie kapacít: apríl: výhľad 75,9 % (predchádzajúce 75,7 %)
- 15:15 USA: Priemyselná produkcia (r/r): apríl: (predchádzajúce 0,7 %)
- 19:00 USA: Počet aktívnych ropných vrtov Baker Hughes: týždenné: 411 (predchádzajúce 410)
