Ekonomický kalendár: Pozornosť sa sústreďuje na amerického spotrebiteľa 🇺🇸 (14.05.2026)

Zatiaľ čo summit Trump–Xi v Pekingu udáva hlavné globálne téma, pozornosť trhu sa dnes popoludní presúva na amerického spotrebiteľa.
Po údajoch o HDP a priemyselnej produkcii zo Spojeného kráľovstva budú o 14:30 CET zverejnené aprílové maloobchodné tržby a žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA. Tieto údaje vytvoria pozadie pre nabitý program FOMC, pričom dnes večer vystúpia členovia Hammack, Barr a Williams. Po varovaní Neela Kashkariho, že vojna v Iráne podporuje pretrvávajúcu infláciu, budú obchodníci pozorne sledovať každé slovo, aby zistili, či Fed ponecháva otvorené dvere pre ďalšie zvyšovanie sadzieb.
Táto séria makrodát pravdepodobne vyvolá volatilitu na zatiaľ pokojnom FX trhu a môže rozhýbať kľúčové dolárové páry, ako sú EURUSD alebo USDCAD.
Všetky časy sú uvedené v CET. Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Horúca inflácia a čakanie na správy z Pekingu
Trump–Si: Kto zastupuje biznis a ako reagujú trhy?
Trump pristál v Číne 🌏
Indom zdražie zlato 🪙 Vláda potrebuje doláre na ropu, plyn a hnojivá 🛢️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.