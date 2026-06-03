Nočná eskalácia s Iránom. Ropa sa opäť blíži k 100 USD

Včera v noci došlo v oblasti Perzského zálivu k sérii útokov. Ropa pokračuje vo včerajšom raste pre obavy zo stále krehkejšieho prímeria.
Okolo poludnia sa ropa Brent obchoduje pri 98 USD za barel. Drahé kovy, ako zlato a striebro, mierne klesajú.
- Kuvajtské letisko bolo napadnuté. Iránske drony zasiahli oblasť prístavu a letisko aktuálne pozastavilo lety.
- Okrem civilných letísk boli balistické rakety odpálené smerom k základni Ali Al Salem. CENTCOM uvádza, že hrozba bola zachytená.
- Protivzdušná obrana tiež hlásila narušenie vzdušného priestoru Bahrajnu zo strany Iránu.
- Zástupcovia iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedli, že útoky sú reakciou na americké údery na zariadenia na ostrove Qeshm a na útok proti iránskemu tankeru v Perzskom zálive. Irán zároveň naznačuje, že „Kuvajt a Bahrajn tiež nesú zodpovednosť“.
- V tomto kontexte môžu byť kľúčové aj komentáre ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý je často uvádzaný ako možný nástupca Trumpa:
- Podpora Iránu teroristickým organizáciám je „jednou z červených línií“.
- Irán môže počítať so zmiernením finančných sankcií, ale očakáva sa, že prijme „prísne a dlhodobé obmedzenia“.
- Zároveň nemá dôjsť k zmierneniu sankcií výmenou za otvorenie prielivu.
- Rubio tiež poznamenal, že reakcia Iránu môže prísť s oneskorením až piatich dní.
- Donald Trump na platforme Truth Social oznámil, že Irán „nebude mať jadrové zbrane“ a že stretnutie s iránskymi lídrami je možné, neuviedol však žiadne podrobnosti.
- Akciový trh podľa všetkého nereaguje. Akcie ropných a obranných spoločností zostávajú v blízkosti včerajších záverečných úrovní.
Graf ropy (OIL, D1)
Cena je späť nad úrovňou 38,2 % Fibonacciho retracementu, čím bráni dlhodobú trendovú líniu (stredná červená línia). Z technického pohľadu je ďalším cieľom kupujúcich oblasť okolo 104 USD a úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu. Pre prelomenie uptrendu je kľúčové, aby predajcovia stlačili cenu späť pod vyššie uvedenú trendovú líniu.
Zdroj: xStation5
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