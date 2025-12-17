Ekonomický kalendár: prieskum Ifo, inflácia v eurozóne a vyhlásenie FOMC (17.12.2025)

Údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve a správa WSJ o možnom „pohovore“ Christophera Wallera na post predsedu Fedu v Bielom dome už dnes ovplyvnili trhy a zvýšili volatilitu, najmä na devízovom trhu.
Makroekonomická volatilita však nekončí. V Európe sa investori budú zameriavať na nemecký podnikateľský sentiment z prieskumu Ifo a infláciu v eurozóne. V USA sa pozornosť upriami na členov FOMC Williamsa, Bostica a Wallera. Okrem nových informácií o blokáde amerických ropných tankerov vo Venezuele bude volatilitu ropného trhu ovplyvňovať aj týždenná správa EIA. V noci budeme mať k dispozícii aj údaje o HDP Nového Zélandu.
Ekonomický kalendár na dnes:
-
08:00 Spojené kráľovstvo – Údaje o inflácii za november:
-
CPI: skutočné 3,2 % medziročne; prognóza 3,5 % medziročne; predchádzajúce 3,6 % medziročne;
-
CPI: skutočné -0,2 % medzimesačne; prognóza 0,0 % medzimesačne; predchádzajúce 0,4 % medzimesačne;
-
Jadrový CPI: skutočné -0,2 % medzimesačne; predchádzajúce 0,3 % medzimesačne;
-
Jadrový CPI: skutočné 3,2 % medziročne; prognóza 3,4 % medziročne; predchádzajúce 3,4 % medziročne;
10:00 , Nemecko – Nemecký Ifo za december:
- Index podnikateľského prostredia: prognóza 88,2; predchádzajúca hodnota 88,1;
- Súčasné hodnotenie Nemecka: prognóza 85,7; predchádzajúca hodnota 85,6;
- Očakávania podnikateľov: prognóza 90,5; predchádzajúca hodnota 90,6;
11:00, eurozóna – údaje o zamestnanosti:
Mzdy v eurozóne (3. štvrťrok): predchádzajúce 3,70 % medziročne;
- 11:00 BST, eurozóna – index nákladov práce (3. štvrťrok):
- predpoveď 3,50 % medziročne; predchádzajúce 3,60 % medziročne;
- 10:00 BST, eurozóna – údaje o inflácii:
- CPI: prognóza -0,3 % medzimesačne; predchádzajúce 0,2 % medzimesačne;
- CPI: prognóza 2,2 % medziročne; predchádzajúce 2,2 % medziročne;
- jadrový CPI: prognóza -0,5 % medzimesačne; predchádzajúce -0,5 % medzimesačne;
- Jadrový CPI: prognóza 2,4 % medziročne; predchádzajúca hodnota 2,4 % medziročne;
- HICP bez energie a potravín: prognóza 2,4 % medziročne; predchádzajúca hodnota 2,4 % medziročne;
- HICP bez energie a potravín: prognóza -0,4 % medzimesačne; predchádzajúca hodnota 0,2 % medzimesačne;
14:15 BST, Spojené štáty – prejav člena Fedu Wallera
14:30 BST, Kanada – nákupy zahraničných cenných papierov Kanaďanmi za október:
predchádzajúca hodnota 22,120 mld.
13:30 BST, Kanada – nákupy zahraničných cenných papierov za október:
predpoveď 21,84 mld. predchádzajúca hodnota 31,32 mld.
15:05 BST, Spojené štáty – prejav člena FOMC Williamsa
16:00 BST, Spojené štáty – maloobchodné zásoby bez automobilov za september:
predchádzajúce 0,0 %;
16:00 BST, Spojené štáty – Obchodné zásoby za september:
- predchádzajúce 0,0 % medzimesačne;
16:30 BST, Spojené štáty – Údaje EIA:
- Zásoby ropy: prognóza -2,400 mil.; predchádzajúce -1,812 mil.;
- Dovoz ropy: predchádzajúce 0,212 mil.;
- Zásoby ropy v Cushingu: predchádzajúce 0,308 mil.;
- Výroba destilátov: predchádzajúce 0,380 mil.;
- Týždenné zásoby destilátov EIA: predchádzajúce 2,502 mil.;
- Výroba benzínu: predchádzajúce -0,178 mil.;
- Zásoby vykurovacieho oleja: predchádzajúce 0,442 mil.;
- Týždenná miera využitia rafinérií EIA: predchádzajúca 0,4 % WoW;
- Zásoby benzínu: predchádzajúce 6,397 miliónov;
- Rafinérska produkcia ropy EIA: predchádzajúca -0,016 miliónov WoW;
- 17:30 BST, Spojené štáty – prejav člena FOMC Bostica
- 06:00 PM BST, United States - 20-Year Bond Auction:
-
previous 4.706%;
16:45 PM BST, New Zealand - GDP data:
-
GDP Annual Average (Q3): previous -1.1%;
-
GDP Expenditure (Q3): previous -0.9% QoQ;
-
GDP (Q3): forecast 0.9% QoQ; previous -0.9% QoQ;
-
GDP (Q3): forecast 1.3% YoY; previous -0.6% YoY;
