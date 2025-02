Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Bank of England ako kľúčová udalosť dňa 📄

Dnešný makroekonomický kalendár je relatívne chudobný a chýbajú v ňom jasné správy, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť svetové trhy. Najdôležitejšou udalosťou vo štvrtok bude rozhodnutie Bank of England (BoE) o úrokových sadzbách. Analytici očakávajú zníženie sadzby o 25 bázických bodov, čím by sa sadzba znížila na 4,50 %.

Podrobný program na tento deň:

10:30, Spojené kráľovstvo – Údaje o PMI za január:

S&P Global Construction PMI: prognóza 53.5; predchádzajúca 53.3;

13:00, Spojené kráľovstvo – Zápisnica zo zasadnutia MPC BoE

13:00, Spojené kráľovstvo – Rozhodnutie BoE o úrokových sadzbách na február:

prognóza 4,50 %; predchádzajúca 4,75 %;

14:30, Spojené štáty – Údaje o zamestnanosti:

Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 4-týždňový priemer: predchádzajúca 212,50 tis;

Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 214K; predchádzajúca 207K;

Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: prognóza 1,870K; predchádzajúca 1,858K;

15:15, Spojené kráľovstvo – Prejav guvernéra BoE Baileyho

16:00, Kanada – Údaje o PMI za január:

Ivey PMI n.s.a.: predchádzajúca 44.3;

Ivey PMI: prognóza 53.0; predchádzajúca 54.7;

17:15, Nemecko – Nagel, Buba

18:00, Nemecko – Balz, Buba

20:30, Spojené štáty – Waller, Fed

21:30, Spojené štáty – Daly, FOMC

22:05, Spojené kráľovstvo – Bailey, BoE