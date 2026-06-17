Ekonomický kalendár: Rozhodnutie Fed pod vedením Kevina Warsha v centre pozornosti

Stredajšej obchodnej seanse na finančných trhoch dominuje očakávanie večerného vyhlásenia FOMC k menovej politike. Investori sa výrazne sústreďujú na ekonomické projekcie Fed a tlačovú konferenciu nového predsedu Kevina Warsha, ktoré majú určiť smer pre americký dolár a globálne akciové indexy. Geopolitická situácia zostáva stabilná počas prebiehajúceho summitu G7. Okrem rozhodnutia Fed trhy spracúvajú aj sériu dôležitých inflačných údajov z Európy, najmä zo Spojeného kráľovstva a eurozóny, spolu s kľúčovými dátami o maloobchodných tržbách z USA. To zvyšuje volatilitu na pároch s librou a eurom aj na výnosoch amerických štátnych dlhopisov.
Kľúčové dáta z ázijskej seansy
- Cez noc centrálna banka Čile ponechala úrokové sadzby na súčasnej úrovni 4,50 %.
- Dáta z Nového Zélandu ukázali menší než očakávaný deficit bežného účtu za prvý štvrťrok, ktorý dosiahol -1,01 miliardy NZD.
- Zmiešané signály prišli z Japonska, kde májová obchodná bilancia zaostala za očakávaniami na úrovni -378,7 miliardy JPY, zatiaľ čo rast exportu zrýchlil na 17 % r/r a aprílové objednávky strojov silno vzrástli o 8,7 % m/m.
Makroekonomický kalendár
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Inflácia CPI m/m. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúci údaj: 0,7 %.
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Jadrová inflácia CPI m/m. Konsenzus: 0,4 %. Predchádzajúci údaj: 0,7 %.
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Inflácia CPI r/r. Konsenzus: 3 %. Predchádzajúci údaj: 2,8 %.
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Jadrová inflácia CPI r/r. Konsenzus: 2,7 %. Predchádzajúci údaj: 2,5 %.
- 08:00 – Spojené kráľovstvo: Inflácia PPI m/m. Konsenzus: 0,5 %. Predchádzajúci údaj: 1,5 %.
- 08:30 – Maďarsko: Mzdy r/r. Konsenzus: bez dát. Predchádzajúci údaj: 9,2 %.
- 09:00 – Švajčiarsko: Ekonomické prognózy SECO. Konsenzus: bez dát. Predchádzajúci údaj: bez dát.
- 09:00 – Slovensko: Inflácia HICP r/r. Konsenzus: 4,1 %. Predchádzajúci údaj: 4 %.
- 09:30 – Švédsko: Rozhodnutie o úrokových sadzbách. Konsenzus: 1,75 %. Predchádzajúci údaj: 1,75 %.
- 11:00 – Eurozóna: Finálna inflácia HICP m/m. Konsenzus: 1,0 %. Predchádzajúci údaj: 0,1 %.
- 11:00 – Eurozóna: Finálna inflácia HICP r/r. Konsenzus: 3,0 %. Predchádzajúci údaj: 3,2 %.
- 13:00 – USA: Žiadosti o hypotéky. Konsenzus: bez dát. Predchádzajúci údaj: 10,8 %.
- 14:30 – USA: Maloobchodné tržby m/m. Konsenzus: 0,5 %. Predchádzajúci údaj: 0,5 %.
- 14:30 – USA: Maloobchodné tržby bez automobilov m/m. Konsenzus: 0,7 %. Predchádzajúci údaj: 0,5 %.
- 14:30 – Kanada: Index cien nových domov m/m. Konsenzus: -0,4 %. Predchádzajúci údaj: -0,1 %.
- 16:00 – USA: Rozpracované predaje domov m/m. Konsenzus: 1,4 %. Predchádzajúci údaj: 0,9 %.
- 16:00 – USA: Podnikové zásoby m/m. Konsenzus: 0,9 %. Predchádzajúci údaj: 0,5 %.
- 16:30 – USA: Týždenná zmena zásob ropy. Konsenzus: -7,23 mil. barelov. Predchádzajúci údaj: -4,5 mil. barelov.
- 20:00 – USA: Rozhodnutie FOMC o úrokových sadzbách. Konsenzus: 3,50–3,75 %. Predchádzajúci údaj: 3,50–3,75 %.
- 20:00 – USA: Ekonomické projekcie FOMC. Konsenzus: bez dát. Predchádzajúci údaj: bez dát.
- 20:30 – USA: Tlačová konferencia FOMC. Konsenzus: bez dát. Predchádzajúci údaj: bez dát.
Kalendár tržieb
- Jabil Inc. – pred otvorením trhu
Tri trhy na sledovanie
- EUR/USD – hlavný menový pár bude reagovať zvýšenou volatilitou na finálne inflačné dáta CPI z eurozóny aj na večerné vyhlásenie Fed a tón komentára Kevina Warsha.
- GBP/USD – ranná séria dát o spotrebiteľskej a výrobnej inflácii zo Spojeného kráľovstva určí krátkodobý trend britskej libry pred večernými rozhodnutiami v USA.
- Zlato (XAU/USD) – drahý kov zostáva mimoriadne citlivý na jastrabie alebo holubičie zmeny v nových ekonomických projekciách FOMC, teda v dot plote, a na zmeny výnosov amerických dlhopisov.
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