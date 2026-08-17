- Ceny medi prudko rastú a dostali sa na najvyššie denné úrovne od januára, pričom trh podporuje najmä nedostatok fyzickej medi a silný tlak na londýnskych kontraktoch.
- Slabé dáta z Číny zatiaľ rast cien nezastavili, hoci Čína tvorí približne polovicu globálneho dopytu po medi.
- Hlavným motorom rastu je short squeeze, backwardation a pokles zásob na LME, kde je veľká časť dostupnej medi už rezervovaná kupujúcimi.
- Výhľad zostáva býčí, keďže nedostatok fyzickej medi, colná neistota a nútené nákupy môžu cenu posunúť k historickým maximám až okolo 15 000 USD za tonu.
- Ceny medi prudko rastú a dostali sa na najvyššie denné úrovne od januára, pričom trh podporuje najmä nedostatok fyzickej medi a silný tlak na londýnskych kontraktoch.
- Slabé dáta z Číny zatiaľ rast cien nezastavili, hoci Čína tvorí približne polovicu globálneho dopytu po medi.
- Hlavným motorom rastu je short squeeze, backwardation a pokles zásob na LME, kde je veľká časť dostupnej medi už rezervovaná kupujúcimi.
- Výhľad zostáva býčí, keďže nedostatok fyzickej medi, colná neistota a nútené nákupy môžu cenu posunúť k historickým maximám až okolo 15 000 USD za tonu.
Ceny medi na začiatku dnešnej seansy pokračovali v dynamickom raste, ktorý sa začal na prelome júna a júla. Dnešný rast dostal ceny na najvyššie denné úrovne od januára, pričom pri cene 14 236 USD za tonu existuje šanca na historicky najvyššiu zatváraciu cenu. Dôvodom je rastúci „squeeze“ na londýnskych kontraktoch a intenzívny boj o fyzické dodávky. Býčí trh s touto komoditou pokračuje napriek neuspokojivým údajom z čínskej ekonomiky, ktorá predstavuje približne 50 % celkového dopytu po medi.
Slabé údaje z Číny vs. sila priemyselných kovov
Júlové makroekonomické údaje z Číny, druhej najväčšej ekonomiky sveta, trhy výrazne sklamali. Maloobchodné tržby vzrástli iba o 0,6 % medziročne oproti očakávaným 1,5 %. Priemyselná výroba navyše spomalila na 4,5 % medziročne a ceny nových domov klesli o 3,2 % medziročne. Ďalším znepokojujúcim signálom je nečakaný rast nezamestnanosti na 5,2 %.
Výrazné spomaľovanie ekonomiky a pokračujúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami negatívne ovplyvňujú dopyt, čo sa prejavuje okrem iného na výrobe ocele. Je dôležité pripomenúť, že Čína je stále najväčším spotrebiteľom medi na svete, predovšetkým vďaka využitiu tohto kovu v infraštruktúre. Meď však zároveň získava čoraz väčší význam v prebiehajúcej energetickej transformácii a rozvoji umelej inteligencie.
V minulosti boli údaje z Číny dôležitým faktorom pre vývoj cien medi. V súčasnosti však pozorujeme výraznú divergenciu medzi predstihovým ukazovateľom v podobe úverového impulzu a rastúcou cenou medi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Napriek takto nepriaznivému makroekonomickému prostrediu vykazujú priemyselné kovy mimoriadnu odolnosť. Meď zaznamenáva extrémnu odchýlku +3,31σ nad päťročným priemerom. Rovnako silnú pozíciu si udržiavajú aj drahé kovy: zlato (+3,13σ) a striebro (+2,95σ) fungujú ako bezpečný prístav proti globálnym geopolitickým a ekonomickým rizikám.
Kľúčovým rizikovým faktorom zostáva logistické napätie na Blízkom východe a v oblasti Červeného mora, ktoré núti ázijských odberateľov meniť dodávateľské trasy nielen pri rope, ale aj pri kľúčových priemyselných kovoch.
Štandardné odchýlky od päťročného priemeru pri najdôležitejších komoditách. Zdroj: XTB
Fenomén short squeeze a výrazná backwardation na LME
Hlavným faktorom rastu cien medi je mimoriadne vysoká prémia za fyzickú dodávku v Londýne a prudký pokles zásob. Cena medi s okamžitým dodaním (spot) na London Metal Exchange (LME) bola v jednom momente o 543,50 USD za tonu vyššia než cena trojmesačných kontraktov.
Takýto rozdiel, známy ako backwardation, je najväčší od náhleho sevrenia trhu v roku 2021. Prémia najlikvidnejších augustových kontraktov voči septembrovým navyše dosiahla 370 USD.
Cenový rozdiel medzi spotovou cenou v Londýne a cenou trojmesačného kontraktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Na trhu s meďou pozorujeme mimoriadne výraznú krátkodobú backwardation. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Globálne zásoby sledované burzou LME klesli na niečo vyše 200 tisíc ton. Zásoby sa znižovali nepretržite počas 42 dní, čo predstavuje najdlhšiu sériu poklesu od roku 2014.
Dodatočný tlak vytvára skutočnosť, že takmer polovica z približne 205 tisíc ton medi v systéme LME je už rezervovaná kupujúcimi na výber, čo ponecháva zvyšku trhu len veľmi obmedzené množstvo dostupného kovu.
Pokles skladových zásob podporujú aj kroky veľkých obchodných skupín, ako sú Mercuria, Trafigura a Vitol, ktoré v posledných týždňoch meď zo skladov sťahovali.
Globálne zásoby medi na burzách klesajú, ale z historického pohľadu sa nezdajú byť extrémne nízke, predovšetkým vďaka výraznému rastu zásob v USA počas posledného 1,5 roka. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Rozdiely v zásobách: Masívny prílev do USA a prázdne sklady v Číne
Súčasná situácia odhaľuje výrazné rozdiely v rozložení globálnych zásob. Zatiaľ čo sklady v Číne sa vyprázdňujú, zásoby v USA rastú. Výrazný prílev kovu do Spojených štátov súvisí s očakávaním, že administratíva Donalda Trumpa môže čoskoro zaviesť ďalšie clá na rafinovanú meď.
To vytvára arbitrážnu príležitosť, ktorá motivuje obchodníkov k vývozu medi na americkú burzu COMEX. Tamojšie ceny ešte v minulom roku dosahovali rekordné hodnoty a od londýnskych cien sa odchyľovali až o 1 000 USD za tonu. Trh stále čaká na konečné rozhodnutie Bieleho domu, čo iba zvyšuje neistotu a podporuje dovoz medi do USA.
Čínske huty na spracovanie medi sú zároveň nútené obmedzovať produkciu pre nedostatok surovín. Situáciu zhoršuje pokles kvality dodávaných rúd, respektíve ich obsahu kovu, a tiež výrazný nedostatok medeného šrotu spôsobený sprísnením kontrol faktúr v čínskom recyklačnom priemysle.
Obmedzená produkcia hút znamená, že niektorí čínski odberatelia sú čoraz viac závislí od dovozu z ubúdajúcich zásob v ázijských skladoch LME.
Výhľad ceny medi na burze
Všetky tieto faktory — obavy z nedostatku ponuky, blížiace sa termíny vyrovnania kontraktov a colná vojna — prispeli k tomu, že ceny medi tento rok vzrástli takmer o 15 %. Cena na LME prekonala hranicu 14 000 USD za tonu.
Podľa analytikov môže pokračujúci tlak na subjekty držiace short pozície viesť k ďalším núteným nákupom za čoraz vyššie ceny. Vzhľadom na taký výrazný nedostatok fyzickej medi sa očakáva, že cena môže čoskoro zamieriť späť k historickým maximám, prekonať hranicu 14 500 USD a prípadne cieliť až na oblasť okolo 15 000 USD za tonu.
Ceny medi tento rok vzrástli o viac ako 15 %. Zdroj: XTB
Zaujímavé je, že na londýnskom trhu s meďou stále prevažujú short pozície nad long pozíciami. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny medi na začiatku týždňa výrazne rastú a prerážajú z niekoľkodňovej konsolidácie. Hoci z globálneho pohľadu zatiaľ nie sú viditeľné zásadné problémy s ponukou, lokálny charakter jednotlivých trhov môže viesť k ďalšiemu squeeze, ktorý by mohol ceny vytlačiť na nové historické maximá. Zdroj: xStation5
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