📊 Ekonomický kalendár: Solídne dáta z UK, v centre pozornosti index ZEW z Nemecka

Dnešný makroekonomický kalendár nie je príliš nabitý a kľúčovým bodom dňa bude index sentimentu ZEW z Nemecka. Medzitým dáta z UK ukázali, že britský trh práce zostáva prekvapivo odolný — najnovšie čísla naznačujú, že tlak na trhu zamestnanosti pretrváva napriek vysokým úrokovým sadzbám. Rast zamestnanosti výrazne prekročil očakávania, počet nezamestnaných bol podstatne nižší, než sa predpokladalo, a miera nezamestnanosti zostala stabilná na úrovni 4,9 %. Jediným slabším prvkom správy bol mierne nižší než očakávaný rast miezd, no celkovo publikácia potvrdzuje, že kondícia britského trhu práce zostáva solídna.
Ekonomický kalendár
08:00 Veľká Británia – Zmena zamestnanosti (za máj): -4 tis., oproti očakávaným -8 tis. a predchádzajúcemu odčítaniu +2 tis.
- Miera nezamestnanosti: 4,9 %, v súlade s očakávaniami (4,9 %) a bez zmeny oproti predchádzajúcemu odčítaniu (4,9 %).
- Zmena počtu nezamestnaných (Unemployment Change): 6,7 tis., oproti výhľadu 29,4 tis. a predchádzajúcemu odčítaniu 31,2 tis.
- Zmena zamestnanosti 3M/3M: 147 tis., oproti očakávaným 80 tis. a predchádzajúcim 100 tis.
- Priemerné týždenné zárobky r/r (Average Weekly Earnings): 4,3 %, pod výhľadom 4,5 % a predchádzajúcim odčítaním 4,4 %.
- Priemerné týždenné zárobky bez prémií r/r: 3,4 %, v súlade s očakávaniami (3,4 %) a predchádzajúcim odčítaním (3,4 %).
08:00 Švajčiarsko – Obchodná bilancia: 5,224 mld. CHF, oproti predchádzajúcemu odčítaniu 6,110 mld. CHF (bez konsenzu).
10:00 Eurozóna – Prieskum ECB o poskytovaní bankových úverov (Bank Lending Survey)
11:00 Nemecko – Index ekonomického sentimentu ZEW: výhľad 15,3 b., predchádzajúce 10,5 b.
11:00 Nemecko – Index aktuálnych podmienok ZEW: výhľad -77,7 b., predchádzajúce -81,0 b.
11:00 Eurozóna – Index očakávaní ZEW: predchádzajúce 9,5 b.
14:15 USA – Týždenná zmena počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti (ADP Weekly Employment Change): predchádzajúce 19,75 tis.
22:30 USA – Týždenná správa API o zásobách ropy:
- Zásoby benzínu: predchádzajúce +8,2 %
- Zásoby destilátov: predchádzajúce -1,664 mil. barelov
- Zásoby v Cushingu: predchádzajúce +2,3 mil. barelov
- Celkové zásoby ropy: predchádzajúce -0,564 mil. barelov
Výsledky spoločností
Okolo 12:30, štvrťročné výsledky: General Motors, 3M a Charles Schwab zverejňujú správy za II. štvrťrok 2026.
Graf GBPUSD (interval D1)
Britská libra šterlingov profitovala z dát trhu práce a približuje sa k 50-sedničkovému kĺzavému priemeru EMA50 na úrovni 1,344. Prelomenie úrovne 1,35 smerom nahor by mohlo signalizovať výraznejší rastový impulz, pričom 1,342 zostáva dôležitou podporou.
Zdroj: xStation5
Zhrnutie trhov: Letecké spoločnosti pod tlakom, Európa odoláva drahej rope
💴 Graf dňa: USDJPY – Dolár vyhráva ďalšie kolá, ale Tokio sa pripravuje na odpoveď
BREAKING: Nemecký PPI spomaľuje. Cenové tlaky v priemyselnom sektore ustupujú
🌍 Ekonomický kalendár: Inflačný tlak v Nemecku a Kanade a balík údajov z Poľska
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.