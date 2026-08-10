Týždenný FX výhľad: Jen sa vracia k poklesu, dolár pod tlakom (10. 8. 2026)

Po rekordnej intervencii japonského ministerstva financií a amerického ministerstva financií posilnil jen o viac ako 5 % a vymazal straty, ktoré utrpel počas posledných piatich mesiacov od vypuknutia vojny v Iráne. Po dosiahnutí lokálneho minima pod úrovňou 156 sa však menový pár USDJPY vrátil k rastu.
Graf 1: Týždenná výkonnosť vybraných mien [voči USD] (31. 7.–7. 8.)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Japonský jen (JPY)
Fundamenty sa výrazne nezmenili a naďalej vytvárajú tlak na japonskú menu. Kľúčovým problémom zostáva carry trade, teda obchodovanie založené na rozdiele úrokových sadzieb. Pokiaľ zostane rozdiel medzi očakávanou úrovňou úrokových sadzieb v Spojených štátoch a Japonsku výrazný, ani intervencie v objeme takmer 90 mld. USD nemusia stačiť na trvalé obrátenie trendu.
Graf 2: USDJPY (31. 10. 2025–10. 8. 2026)
Zdroj: xStation, 10. 8. 2026
V súčasnosti predstavuje rozdiel úrokových sadzieb medzi oboma krajinami 2,675 percentuálneho bodu. Trhové ocenenie naznačuje, že by sa mal v nasledujúcich mesiacoch mierne zúžiť a v júli 2027 dosiahnuť približne 2,35 percentuálneho bodu. Zdá sa však, že investori očakávajú rozhodnejšie kroky od Bank of Japan. Ďalšia príležitosť príde až 18. septembra.
Prípadné zvýšenie úrokových sadzieb by mohlo byť pre trh významným signálom a viesť k rastu stávok na ďalšie zvyšovanie sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. V súčasnosti trh oceňuje pravdepodobnosť takéhoto kroku približne na 60 %.
Graf 3: Trhom implikovaný výhľad sadzieb Bank of Japan (zvýšenie/zníženie) (2026–2027)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Dovtedy sa pozornosť trhu zameria na Spojené štáty a vývoj situácie na Blízkom východe. Japonsko je z hľadiska energetických potrieb takmer úplne závislé od dovozu a za bežných podmienok pochádza takmer 90 % jeho ropy z Blízkeho východu.
Graf 4: Štruktúra dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 10. 8. 2026
Nemožno však vylúčiť ďalšie intervencie, ktorých sa trhy zjavne obávajú. Pozície na jene sa výrazne zmenili po tom, čo mnohí investori uzavreli špekulatívne krátke pozície pre obavy z ďalších krokov na obranu výmenného kurzu.
Graf 5: Pozície na japonskom jene (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Americký dolár (USD)
Bola zverejnená júlová správa NFP. Počet nových pracovných miest v americkej ekonomike klesol o 23 tis., čo znamenalo odchýlku od očakávaní o 5 štandardných odchýlok. Hoci sa v makroekonomike extrémne javy vyskytujú oveľa častejšie, než by zodpovedalo normálnemu rozdeleniu, pri predpoklade normálneho rozdelenia by sme na ďalší podobný výsledok museli čakať približne 290 000 rokov.
Graf 6: NFP a zložka zamestnanosti v ISM PMI (2016–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Reakcia trhu bola nepochybne výrazná, hoci nie taká silná, ako by mnohí mohli očakávať. Straty dolára boli obmedzené okrem iného poklesom miery nezamestnanosti na 4,1 % a problémami so sezónnym očistením údajov. Pokles zamestnanosti totiž vychádzal predovšetkým z nižšieho počtu pracovných miest vo verejnom školstve.
Graf 7: NFP a miera nezamestnanosti (1980–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Treba však upozorniť, že vyššie ceny energií zasiahli spoločnosti v maloobchode, voľnočasových službách a pohostinstve, a to napriek tomu, že majstrovstvá sveta sa skončili až v júli.
Investori si teraz nie sú istí, akým smerom sa Fed v septembri vydá. Podľa aktuálneho trhového ocenenia možno pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb prirovnať k hodu mincou.
Všetka pozornosť sa preto sústreďuje na júlovú infláciu, ktorá bude zverejnená v stredu. Ak napriek rastu cien ropy a zemného plynu vykáže podobné hodnoty ako v júni, očakávame, že výbor vedený Kevinom Warshom so zvýšením sadzieb počká až do ďalšieho zasadnutia.
Graf 8: Inflácia CPI v USA (2004–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Pre samotného Warsha by išlo o mimoriadne komfortnú situáciu. Ak by sa však obavy z inflácie zintenzívnili, výbor by bol takmer nútený sadzby zvýšiť, najmä vzhľadom na obnovenú diskusiu o nezávislosti Fedu.
Téma sa opäť dostala do popredia po ďalších vyhrážkach Donalda Trumpa voči Lise Cook, jednej z členiek FOMC s hlasovacím právom. Tie prišli viac ako mesiac po tom, čo Najvyšší súd označil prezidentove predchádzajúce kroky v tejto oblasti za nezákonné.
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