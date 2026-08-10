Dennie zhrnutie: Neúspech rokovaní v Perzskom zálive, ceny ropy a plynu prudko rastú

USA
- Pondelková seansa sa vyznačovala nezvyčajne nízkou volatilitou, akú sme v posledných mesiacoch nevideli. Hlavné americké indexy klesali približne o 0,2 až 0,6 %. Najvyššiu volatilitu zaznamenal Russell 2000.
- Vzhľadom na absenciu významnejších firemných výsledkov a makroekonomických údajov sa pozornosť investorov presunula na Irán. Ďalšie kolo rokovaní je čoraz neistejšie a rastúca nervozita a netrpezlivosť investorov sa jasne odrážajú v cenách komodít.
- Donald Trump sa na platforme Truth Social vyjadril k sérii iránskych požiadaviek. Požiadavky Iránu týkajúce sa reparácií údajne odmietol.
- Iránski predstavitelia údajne uviedli, že situácia v Hormuzskom prielive sa nevráti do stavu spred februára 2025.
- Viaceré investičné spoločnosti zvýšili svoje cieľové hodnoty indexu S&P 500 na koniec roka.
- Nový predseda Federálneho rezervného systému Kevin Warsh dokončil proces predaja svojich finančných aktív v súlade s postupom stanoveným etickou komisiou Fedu.
Firemné správy, USA
- Apple (AAPL.US): Akcie klesajú približne o 1 % po tom, ako spoločnosť dostala negatívne odporúčanie od investičnej banky. Analytici ako hlavný dôvod uviedli tlak na marže a cenotvorbu nových iPhonov.
- Intel (INTL.US): Akcie amerického výrobcu čipov po otvorení trhu klesajú až o 3 % po tom, ako spoločnosť oznámila novú emisiu akcií na financovanie svojich investícií. Hodnota emisie môže dosiahnuť až 15 mld. USD.
- Monday.com (MNDY.US): Akcie poskytovateľa softvéru po zverejnení výsledkov klesajú až o 9 %. Napriek tomu, že spoločnosť výrazne prekonala trhový konsenzus (tržby: 364,6 mil. USD vs. očakávaných 355 mil. USD; EPS: 1,48 USD vs. očakávaných 1,11 USD), slabší výhľad akcionárov výrazne znepokojil.
- Berkshire Hathaway (BRKB.US): Akcie investičnej spoločnosti dnes rastú o viac ako 2 % napriek nevýrazným výsledkom. Mierny rast prevádzkového zisku kompenzuje oznámenie rozsiahleho spätného odkupu akcií.
Európa
- Európske indexy sú pod výrazným tlakom v dôsledku cien zemného plynu, ktoré prudko vzrástli v reakcii na čoraz menej nádejné rokovania s Iránom. Futures na väčšinu hlavných európskych indexov končia deň mierne v červených číslach. Najhoršie si vedie britský FTSE 100, ktorý klesá približne o 0,5 %.
Firemné správy, Európa
- Vistry Group: Akcie klesajú o 12 % po správach, že Allianz môže obmedziť poistenie obchodných úverov u dodávateľov stavebných materiálov vo Veľkej Británii.
- Stabilus: Akcie skupiny klesajú približne o 5 % po oznámení ukončenia zmluvy so súčasným finančným riaditeľom spoločnosti.
- Volkswagen AG: Hlavní akcionári spoločnosti, rodiny Porsche a Piëch, údajne vyvíjajú tlak na ďalších významných akcionárov, aby podporili plánovaný program radikálnych reforiem. Akcie klesajú približne o 1 %.
Forex
- Jen opäť výrazne oslabuje. Japonská mena zaznamenáva prudké straty voči väčšine hlavných svetových mien. Najviac voči jenu posilňuje britská libra, a to až o 1 %. Nasledujú americký dolár a euro s rastom o 0,9 %, respektíve 0,7 %.
- Oslabuje aj švajčiarsky frank, ktorý voči hlavným menám stráca približne 0,3 až 0,5 %.
Komodity
- Ceny energetických komodít sa vracajú k výraznému rastu v dôsledku predpokladaného neúspechu rokovaní medzi Ománom, Iránom a USA.
- Ropa Brent aj WTI rastie o viac ako 6 %. Brent sa vracia nad úroveň 87 USD za barel.
- Ceny zemného plynu v Európe prudko rastú. Kontrakty počas dnešnej seansy pridávajú viac ako 13 % a dostávajú sa na 61 EUR.
- Striebro po odraze od úrovne okolo 55 USD vymazáva časť predchádzajúcich strát. Cena rastie približne o 2 %.
Kryptomeny
- Nálada na kryptomenovom trhu je v pondelok jednoznačne negatívna. Prevažná väčšina tokenov klesá.
- Najväčšiu stratu spomedzi hlavných kryptomien zaznamenáva Ethereum, ktoré klesá približne o 2,5 % a dostáva sa pod 1 880 USD.
- Bitcoin a Solana nasledujú s poklesom približne o 2 %. Bitcoin sa vracia pod hranicu 64 000 USD.
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