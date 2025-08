Ekonomický kalendár: Švajčiarska inflácia/objednávky v USA; zisky spoločností Berkshire Hathaway a Palantir Technologies (04.08.2025)

Futures rastú pred otvorením európskej hotovostnej seansy

Pozornosť investorov sa upriami na údaje o švajčiarskom CPI a objednávkach trvanlivých tovarov v USA

Začiatok pondelňajšej obchodnej seansy sľubuje relatívne pokojný priebeh. Futures kontrakty v Európe a USA po výraznom piatkovom poklese opäť rastú. Kontrakt EU50 je momentálne v pluse 0,45 % a US500 o 0,38 %. Dnešný makroekonomický kalendár sa zameria na údaje o švajčiarskom CPI a objednávkach trvanlivých tovarov v USA.

Investori budú tiež venovať pozornosť mnohým zverejneniam kvartálnych výsledkov. Spoločnosť Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta zverejnila svoje výsledky v sobotu a dnes budú zverejnené výsledky spoločností MercadoLibre Inc., Palantir Technologies Inc. a Hims & Hers Health Inc.

Podrobný makroekonomický a firemný kalendár (zdroj: xStation, vlastná analýza autora):