Ekonomický kalendár – trh očakáva infláciu PCE na konci mesiaca

Najvýznamnejším údajom, ktorý bude dnes zverejnený, bude nepochybne správa o inflácii osobných spotrebných výdavkov (PCE) v USA. Keďže ide o preferovaný ukazovateľ inflácie Federálneho rezervného systému, mohol by byť kľúčový pre dosiahnutie konsenzu o znížení úrokových sadzieb, hoci údaje o auguste CPI a NFP na trhu práce budú zverejnené ešte pred septembrovým zasadnutím. Stojí za zmienku, že inflácia PCE môže byť zvýšená v dôsledku ciel, hoci hlavný vplyv sa očakáva v augustových číslach. Dnes popoludní budú zverejnené aj údaje o inflácii z Nemecka, najväčšej ekonomiky eurozóny, a krátko po otvorení amerického obchodovania bude zverejnený konečný index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity za august.
Dnes ráno boli zverejnené údaje o maloobchodnom predaji v Nemecku, ktoré vykazujú slabé výsledky. Predaj v júli medziročne klesol o 1,5 %, čo je väčší pokles, ako sa očakávalo (0,4 %). Importné ceny medziročne klesli o 1,4 % a medzimesačne o 0,4 %, čo je väčší pokles, ako sa očakávalo, a súvisí to so silou eura.
Vo Francúzsku bola augustová inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) medziročne 0,9 %, oproti očakávaným 1,0 %. Konečný HDP za 2. štvrťrok dosiahol medzištvrťročne 0,3 %, čo zodpovedá očakávaniam.
09:00 Španielsko – augustová inflácia CPI (Odhad: 2,8 % r/r; Predchádzajúca: 2,7 % r/r)
09:00 Španielsko – augustová mesačná inflácia CPI (Odhad: 0,1 % m/m; Predchádzajúca: -0,1 % m/m)
09:00 Španielsko – júlové maloobchodné tržby (Odhad: 0,1 % m/m; Predchádzajúca: -0,3 % m/m)
14:00 Nemecko – augustová inflácia CPI (Odhad: 2,1 % r/r; Predchádzajúca: 2,0 % r/r)
14:00 Nemecko – augustová mesačná inflácia CPI (Odhad: 0,0 % m/m; Predchádzajúca: 0,3 % m/m)
14:30 USA – jadrová inflácia PCE (Odhad: 2,9 % r/r; Predchádzajúca: 2,8 % r/r)
14:30 USA – mesačná jadrová inflácia PCE (Odhad: 0,3 % m/m; Predchádzajúca: 0,3 % m/m)
14:30 USA – inflácia PCE (Odhad: 2,6 % r/r; Predchádzajúca: 2,6 % r/r)
14:30 USA – mesačná inflácia PCE (Odhad: 0,3 % m/m; Predchádzajúca: 0,3 % m/m)
14:30 Kanada – anualizovaný HDP za 2. štvrťrok (Odhad: -0,6 %; Predchádzajúca: 2,2 %)
14:30 Kanada – júnový mesačný HDP (Odhad: 0,1 % m/m; Predchádzajúca: -0,1 % m/m)
16:00 USA – augustový index spotrebiteľskej dôvery (UoM) (Odhad: 58,6; Predchádzajúca: 61,7)
16:00 USA – inflačné očakávania na 1 rok (Odhad: 4,9 %; Predchádzajúca: 4,5 %)
16:00 USA – inflačné očakávania na 5 rokov (Odhad: 3,9 %; Predchádzajúca: 3,4 %)
